22 апреля МегаФон Таджикистан запустил викторину «Счастливая неделя». Отвечая на вопросы, каждый день можно выиграть 1 000 сомони, а по воскресеньям – 20 000 сом. До завершения акции призы получат 365 победителей. Эта возможность предоставляется только абонентам МегаФон Таджикистан контент-провайдером ООО «Табассум Контент».
В минувший понедельник были награждены первые восемь победителей. Ими стали Султон Ниязов, Дурахш Вахидова, Исломджон Сарабеков, Парвиз Каримов, Хадис Холиков, Ориф Исаев и Орзугул Косимова. Они выиграли по одной тысяче сомони.
А Зарине Навджувоновой повезло дважды: она выиграла 20 000 и 1 000 сомони. Денежные призы победителям «Счастливой недели» вручил управляющий партнер компании KB Consulting Аслиддин Камилов.
В целях прозрачности подведения итогов викторины кандидатуры победителей прошли тщательную проверку комиссии. Еженедельно обновляемый список победителей доступен на сайте http://7979.megafon.tj/
Как стать участником викторины «Счастливая неделя» и выиграть 1 000 или 20 000 сомони?
Первое и главное условие – нужно быть абонентом компании «МегаФон Таджикистан» старше 18 лет. Кроме этого необходимо отправить любое SMS на номер 7979 или набрать USSD-запрос *7979#. Цена услуги – всего 2 сомони в день, любые SMS и USSD в рамках акции являются бесплатными.
После отправки стартового сообщения участник получит подтверждающее SMS с инструкциями и начнет отвечать на вопросы. Каждый день задается 30 вопросов. За правильный ответ начисляются 50 баллов, за неправильный – 10. Участник, набравший за день наибольшее количество баллов, выигрывает приз.
Даже если у абонента на счете недостаточно средств для списания абонентской платы, он может попробовать один день викторины бесплатно, накопить баллы и увеличить шансы на выигрыш. Подробная информация – на сайте http://7979.megafon.tj/
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