Председатель правительства России Дмитрий Медведев в сопровождении премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова 30 мая осмотрел Хиву.
Российская делегация ознакомилась с комплексами Кухна Арк, мавзолеем Палвона Махмуда в Ичан-кале, медресе Шергозихана, мечетью Джума, медресе Мухаммада Рахимхана и другими достопримечательностями, сообщает CA-NEWS.
В честь визита российской делегации в комплексе Ичан-кала продемонстрирована постановка церемонии восшествия на престол Хивинского хана Мухаммада Рахимхана Сони.
Медведев особо отметил высокий историко-архитектурный и туристический потенциал древней Хивы.
"Заслуживает внимание тот факт, что бесценные культурные памятники реставрируются сохраняя при этом свой первозданный вид, благоустраивается прилегающая к ним территория. В частности, в мире очень мало исторических городищ, сохранившихся в первозданном виде, таких как Ичан-кала. Вполне естественно, что людей, посещающих этот комплекс, переполняют чувства изумления и восторга.
Этот город, являющийся частью мировой туристической индустрии, свидетельствует о высоком туристической потенциале Узбекистана. Необходимо как можно больше информировать общественность о жизни проживших здесь исторических личностей, их вкладе в мировую цивилизацию. Лично я с сегодняшнего дня буду широко пропагандировать впечатления о Хиве не только в России, но и за ее пределами", – сказал Дмитрий Медведев.
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Гость3
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