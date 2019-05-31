Комитет «Гражданское содействие» объявляет сбор средств для матери-одиночки из Таджикистана, которую в марте 2019 года избила сотрудница супермаркета «Магнит» в подмосковном Щелкове. Продавец била мигрантку ногами по животу и несколько раз ударила по лицу и голове сканером штрих-кода, выкрикивая ксенофобские оскорбления. Работнице «Магнита» не понравилось, что покупательница пожаловалось на проданный ее 8-летнему сыну просроченный йогурт, сообщается на сайте комитета.

Х.Б. (по просьбе пострадавшей указаны только ее инициалы) — мать-одиночка. В 2015 году она приехала в Россию с мужем и 5-летним сыном в поисках лучшей жизни. Все сделали как положено: оплатили патент, оформили регистрацию по месту пребывания, Х.Б, устроилась на работу по специальности акушером-гинекологом в Центральную городскую больницу №1 в Королеве.

Проблемы начались через два года, когда муж бросил беременную Х.Б. и отказался участвовать в жизни детей. Через несколько месяцев ей пришлось пережить новое потрясение: второй сын родился с диагнозом цирроз печени. С рождением ребенка она потеряла работу в больнице, но начала подрабатывать в кондитерской.

Старшему сыну Х.Б. рано пришлось повзрослеть: он помогает маме по дому, ходит за покупками и присматривает за младшим братом после школы. В первой половине дня с ребенком сидит соседка, которая работает в ночную смену.

Летом 2018 года сын Х.Б. как обычно зашел утром в супермаркет «Магнит», расположенный в соседнем доме, купил четыре йогурта по 12 рублей за штуку, молоко и хлеб.

В два часа дня он в панике позвонил матери: младшему брату стало плохо, у него поднялась температура, он кричит и плачет. Когда Х.Б. приехала домой, у малыша была температура 39,7, на столе открытый йогурт — срок годности истек несколько дней назад.

Мальчика забрали врачи скорой помощи с диагнозом отравление. К счастью, быстро оказали помощь и выписали.

Х.Б. в тот же день пришла в «Магнит» с чеком и йогуртом узнать, как они могли продать ребенку просроченный товар. Менеджер магазина долго извинялась перед Х.Б. и сильно отчитала при ней товароведа Ирину, пообещав наказать сотрудницу.

Когда через несколько дней старший сын Х.Б. появился в «Магнит», Ирина его выгнала из магазина: «Зачем ты сюда пришел?! Из-за твоей мамы я не получила зарплату в этом месяце. Выметайся, иначе я сломаю тебе руки и ноги».

Мать об этом узнала только вечером, когда мальчик встретил ее дома весь зареванный. Они решили покупать продукты в другом супермаркете.

Больше полугода так и делали. Но 3 марта 2019 года Х.Б. поздно вышла с работы, спешила домой к детям и забежала по пути в тот самый «Магнит».

У холодильника с колбасами она столкнулась с товароведом Ириной, которая, как только увидела ее, начала причитать: «Почему эти таджики ходят в наши магазины?! Они все воры!».

Х.Б. вначале не реагировала, но женщина продолжала выкрикивать оскорбления.

- Здравствуйте, вы это мне говорите? - Да, тебе. Я твоего сына предупреждала, чтобы вы здесь не появлялись. Почему ты заходишь в наш магазин? - Это ваш магазин? - Ты знаешь, где мой муж работает? - Где? - В уголовном розыске. - И что? - Сейчас я его вызову, и тебя депортируют!

После этих слов Ирина вдруг набросилась на Х.Б. и несколько раз ударила ее сканером штрих-кода по лицу и голове. Когда женщина упала — начала бить ногами по животу. У женщина пошла кровь из левого глаза, она еще долго не могла подняться с пола из-за сильного головокружения. Никто из покупателей не пришел ей на помощь.

Лишь один мужчина, когда в зале появился менеджер, подтвердил, что продавец спровоцировала конфликт и лжет, утверждая, что таджичка что-то украла: «Вот же ее тележка. Она даже расплатиться не успела».

Иллюстрация Эзры Смит

Когда Х.Б. немного пришла в себя, она вышла на улицу, приложила снег к лицу, чтобы немного унять боль, ее сильно тошнило. Позвонила в 112. Полиция приехала через 20 минут, следом —скорая помощь. Но помощи пострадавшая так и не дождалась — ни медицинской, ни от полиции.

Услышала лишь оскорбления и угрозы. Врачи скорой измерили Х.Б. давление и потребовали отказаться от медицинской помощи, дав подписать два пустых бланках. Пострадавшая попыталась защитить свои права, но у нее так сильно кружилась голова, что она быстро сдалась.

Когда из «Магнита» вышли сотрудники полиции, они заявили, что нет смысла писать заявление на продавца супермаркета, ей все равно ничего не будет, а вот Х.Б. придется тяжело, если она будет настаивать:

«Мы тебя депортируем, а детей в приют отдадим. Ты мигрантка, ты не имеешь права жаловаться».

Дали на подпись два пустых бланка — «с моих слов записано и прочитано». «Остальное — сами сделаем», — сказали полицейские и уехали.

Дома Х.Б. сама себе сделала укол анальгина, приложила лед к лицу и так дождалась утра. На следующий день она обратилась с заявлением в прокуратуру, откуда ее направили в травмпункт для фиксации побоев. В травмпункте Щелковской районной больнице №2 на следующий день ей зафиксировали ушибы и кровоподтеки правой половины лица и направили на обследование к офтальмологу и хирургу.

У пострадавшей после нападения сильно ухудшилось зрение, стала часто болеть голова. Комитет «Гражданское содействие» оплатил ей консультации специалистов в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Ей поставили диагноз посттравматическая энцефалопатия — травма головного мозга, которая нередко бывает у профессиональных боксеров. Операция Х.Б., к счастью, не потребуется, но болевой синдром, по оценке врачей, может беспокоить всю жизнь. Следующая консультация невролога назначена на август.

28 мая дело Х.Б. о нападении рассмотрел мировой судья судебного участка №280 Щелковского района и признал сотрудницу «Магнита» Ирину виновной по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»), назначив в качестве наказания штраф. Интересы Х.Б. в суде представляла адвокат Комитета «Гражданское содействие» Гульнара Бободжанова. На заседании суда выяснилось, что после избиения Ирину повысили в должности и назначили директором соседнего «Магнита»!

После произошедшего пострадавшая решила вернуться в Таджикистан. Но ее младший сын до конца лета проходит лечение в ГКБ им. С.П.Боткина, и уехать прямо сейчас семья не может.

После избиения Х.Б. потеряла единственный источник дохода — место в кондитерской. Из-за постоянных мигреней она пока не может работать.

Первые два месяца ей помогал младший брат, который живет в Таджикистане. Ради сестры и племянников он продал корову — свой главный капитал. Этого хватило на оплату двух месяцев аренды комнаты, лекарства и текущие расходы. Больше денег нет.

Комитет «Гражданское содействие» объявляет сбор помощи для пострадавшей Х.Б. и ее сыновей, чтобы у них была возможность остаться в Подмосковье до августа, пока мальчик проходит обследование в Боткинской больнице. Для этого им нужно — 106 тысяч 500 рублей. Три месяца по 30 тысяч на оплату комнаты и на продукты и еще 16 тысяч 500 рублей на лекарства и консультации у невролога для Х.Б.

В комментарии укажите, пожалуйста, что перечисляете деньги для Х.Б.