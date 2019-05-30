В Душанбе прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и председателя Европейского совета Дональда Туска, который прибыл 29 мая в Душанбе в рамках своего центральноазиатского турне.

В ходе встречи стороны обсудили важность политического, экономического и социально-гуманитарного партнерства. В частности, Рахмон и Туск подняли тему присоединения Таджикистана к Программе экономической интеграции Евросоюза (GSP+), сообщает пресс-служба Эмомали Рахмона.

"Таджикистан придает большое значение сотрудничеству с Европейским союзом и считает Европейский союз одним из важных партнеров на международной арене", - заявил на встрече президент РТ, слова которого приводит его пресс-служба.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в установлении взаимовыгодного сотрудничества с Европой и в привлечении прямых инвестиций в экономику республики.

фото пресс-службы президента Таджикистана 1 /15

Кроме того, на переговорах стороны затронули сотрудничество в сфере безопасности, в том числе совместную борьбу с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Дональд Туск, который прибыл в Душанбе вчера вечером, сегодня утром вылетел на Памир и ознакомился с ситуацией, связанной с ледниками. В поездке по Памиру его сопровождал глава ГБАО Ёдгор Файзов, пишет Радио "Озоди".

Глава Европейского совета на своей странице опубликовал несколько фотографий Сарезского озера, где побывал в четверг.

Дональд Туск, Сарезское озеро, 30 мая 2019 года

«Здесь можно увидеть последствия изменения климата. Уже исчезло пять ледников, уровень воды повышается. Изменение климата – мировая проблема и мы вместе должны решить ее», - написал он.

Дональд Туск в ходе своего визита в Центральную Азию, который начался с Таджикистана, также встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане и президентом Шавкатом Мирзиеевым в Узбекистане.