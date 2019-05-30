Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщает Podrobno.uz.
"В ходе встречи стороны особо отметили активизацию контактов и взаимных обменов. Растут объемы товарооборота, эффективно действует "зеленый коридор" при поставках сельскохозяйственной продукции, внедрен упрощенный таможенный режим для доступа текстильных товаров на рынки", – отметили в пресс-службе главы государства.
В рамках двусторонней Программы экономического сотрудничества на уровне регионов и бизнеса ведется практическая реализация крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 13 миллиардов долларов.
"Стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества и ускорения приоритетных инвестиционных проектов в разных отраслях экономики. Особое внимание было уделено своевременной и качественной подготовке совместно с государственной корпорацией "Росатом" стратегического проекта строительства атомной электростанции в Узбекистане", – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, была отмечена важность эффективного задействования потенциала регионов двух стран для более активного продвижения торговых связей и производственной кооперации. Достигнута договоренность об активизации обменов на уровне региональных администраций и деловых кругов.
Было подчеркнуто, что первое заседание Совместной комиссии в Ургенче, станет важным этапом подготовки предстоящих встреч на высшем уровне и позволит определить новые направления взаимовыгодного сотрудничества.
В Москве будет создан культурно-выставочный центр Узбекистана. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе первого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств в Ургенче, сообщает ТАСС.
«На базе исторического павильона, о чем мы сегодня тоже говорили с Шавкатом Миромоновичем [Мирзиёевым], на территории Всероссийского выставочного центра в Москве скоро будет создан культурно-выставочный центр Республики Узбекистан, что тоже нас не может не радовать», — сказал Медведев на встрече с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.
Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал о передаче павильона №66 на ВВЦ Узбекистану на неограниченный срок.
Павильон был построен в 1954 году и назывался «Узбекская ССР»: там демонстрировалась продукция, относящаяся к народному хозяйству республики. После распада СССР павильон использовался как торговая площадка. Несколько лет назад его передали Министерству культуры РФ. Сейчас в павильоне завершается реставрация.
Медведев напомнил, что в этом году российский зритель в рамках Дней узбекского кино сможет ознакомиться с лучшими картинами узбекских режиссеров, а в Ташкенте пройдут гастроли московского театра «Современник».
Также Медведев подчеркнул прогресс в сфере образования. Он отметил, что все больше студентов из Узбекистана учатся в РФ, а в Ташкентской области откроется филиал научно-исследовательского ядерного университета МИФИ (Московский инженерно-физический институт).
Не обошел стороной Медведев и экономическое сотрудничество. В частности, премьер-министр РФ рассчитывает на более чем двукратный рост товарооборота между Россией и Узбекистаном — с $4,5 млрд до $10 млрд в год. Медведев сообщил, что практическая работа ведется на основе межправительственной программы, рассчитанной до 2024 года. Этот документ охватывает 109 проектов в различных сферах.
Упомянул он и про строительство в Узбекистане атомной станции. Среди инвестиционных проектов — поставка вагонов метро для ташкентской подземки, промышленных товаров, а также финансирование поставок российского энергооборудования в рамках строительства Нижнечаткальской ГЭС.
Крупнейшая российская сеть аэропортов "Новапорт" займется модернизацией трех воздушных гаваней в Узбекистане. Компания "Новапорт Холдинг" (Россия) и правительство Узбекистана подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта модернизации и развития аэропортов Самарканда, Намангана и Ургенча.
Новапорт – это крупнейшая в России сеть региональных аэропортов, включающая 16 воздушных гаваней в таких городах как Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Владикавказ, Томск, Кемерово, Чита, Улан-Удэ, Мурманск, Калининград, Барнаул и Ставрополь.
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