В Исфаре появился свой «Геракл» - Аббос Урунов, который с легкостью может не только поднять 500 килограммов груза, но и протянуть зубами вагон весом 26 тонн.
Молодому человеку - 29 лет и ради любви к тяжелой атлетике он недавно бросил хорошую работу в структуре МВД.
«Я просто понял, что хочу заниматься спортом профессионально. Хочу представлять Таджикистан в других странах. Это то, чем я хочу жить, а работа милиционера меня не вдохновляет», - делится тяжелоатлет.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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