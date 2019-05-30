Две звезды - Юлдуз Усманова и Шабнам Сурайё спели дуэтом песню "Tarolla Dalli". Музыку к песне написала Юлдуз. Об этом сообщила Шабнам Сурайё в Instagram.
«Это наш долгожданный дуэт с Юлдузом Усмановой, примадонной узбекской эстрады. Для меня это честь. Я рада, что спела дуэт с таким прекрасным и творческим человеком. Дай Аллах, чтобы было побольше таких проектов в будущем», - написала Шабнам.
Песня опубликована на Youtube-канале таджикской певицы, однако клип на песню пока не снят. За четыре дня песню послушали почти 500 тыс. человек.
Часть песни поет на узбекском языке Юлдуз Усманова, другую часть - на таджикском языке, исполнила Шабнам Сурайё.
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