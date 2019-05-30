Абоненты компании «МегаФон Таджикистан» могут смотреть футбольные матчи на своем смартфоне. Для этого достаточно установить приложение «Арбуз ТВ» и подключить один из пакетов телеканалов: «Оптимальный» или «Максимальный».
Европейский футбольный сезон подходит к концу. Болельщики запомнят его как один из самых зрелищных и непредсказуемых. Особенно яркие эмоции подарили матчи Лиги Чемпионов. Завершится сезон противостоянием четырех английский команд, которые будут бороться в двух финалах за звание лучших клубов Европы. Финал Лиги Чемпионов пройдет 2 июня в Мадриде, в нем сойдутся лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Финал другого турнира – Лиги Европы – прошёл 30 мая на Олимпийском стадионе города Баку, где встречались две лондонские команды – «Челси» и «Арсенал». Этот матч стал один из самых результативных финалов турнира и принес победу «Челси». Следить за захватывающими играми абоненты компании «МегаФон Таджикистан» могут в любом удобном месте: сервис «Арбуз ТВ» доступен всюду, где присутствует сеть оператора.
«Создавая новое приложение для любителей видео, мы стремились учесть интересы всех наших абонентов. В «Арбуз ТВ» можно смотреть любимые фильмы и сериалы, телепередачи и музыкальные клипы в высоком качестве. И, разумеется, спортивные трансляции, которые с нетерпением ждут сотни тысяч таджикских болельщиков. Теперь будет сложно пропустить игру: достаточно установить наше приложение на смартфон – и «телевизор» всегда будет с вами!» – рассказывает коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед БОБОАЛИЕВ.
Дополнительную информацию о сервисе «Арбуз ТВ» можно получить по ссылке: http://www.megafon.tj/uslugi/informatsiya-i-razvlecheniya/arbuz-tv/
Иҷлоси муштараки Тоҷикистону Словакия дар Вена оид ба раванди "Муколамаи сохторӣ"-и САҲА
Чаро дар Тоҷикистон ба зарари истеъмоли нос таваҷҷуҳи лозима зоҳир намешавад?
Ширкатҳои Чин ду қитъаи роҳи мошингарди Кӯлоб - Қалъаи Хумбро таъмиру навсозӣ мекунанд
Иҷрои нақшаи даъват ба хизмати ҳарбӣ дар Тоҷикистон
Пайвандони Галим Фасхутдинов маблағи зиёни молиявиро гирифта наметавонанд
«Ҷомадонҳои бунафшранг»-и Tcell ба дӯстдорони сайру саёҳат!
Суди Душанбе ҷонибдори Давлати исломиро ба 14 соли зиндон маҳкум кард
Либоси ягонаи мактабӣ дар Ӯзбекистон ҳатмӣ мешавад
Вазирони корҳои дохилии кишварҳои узви ИДМ дар Тошканд гирдиҳам омаданд
Раиси Шӯрои Аврупо аз кӯли Сарез боздид мекунад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста