Посол Таджикистана в Кыргызстане Сухроб Олимзода встретился с Откүрбеком Джамшитовым, генпрокурором Кыргызстана, с которым обсудил правовые вопросы взаимодействия генеральных прокуратур и борьбу с терроризмом.
Участники встречи обсудили вопросы правового сотрудничества, а также взаимодействия Генеральных прокуратур Кыргызстана и Таджикистана в сфере защиты прав и интересов граждан, оказания правовой помощи в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, выдачу лиц для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Кыргызстана.
Стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества в вопросах, представляющих взаимный интерес, и выразили намерение в его дальнейшем укреплении, отмечает пресс-служба.
Однако не сообщается, были ли обсуждены вопросы приграничных конфликтов, в том числе, расследование последнего конфликта, или нет.
Взять комментарии по поводу встречи в посольстве Таджикистана в Кырыгызстане «АП» пока не удалось.
Недавно отец убитого на границе жителя Воруха написал заявление генпрокурору Кыргызстана с просьбой найти убийцу его сына - Расоиддина Тешаева, который был убит на границе 14 мая.
«Думаю, что найти преступника среди небольшого населения села Ак-сай не сложно. Не исключено что, местные жители знают лицо, совершившее преступление. Это зависит и от профессионализма работников правоохранительных органов. Прощу Вас содействовать в установлении лиц, совершивших убийство моего сына, и в доведении дела до стадии рассмотрения в суде», - говорится в заявлении Иномиддина Тешаева, которое попало в распоряжение «АП».
Конфликты из-за земли, воды, дороги часто возникают на границе Согда и Баткена - областей Таджикистана и Кыргызстана. Очередной конфликт на границе произошёл в середине марта. 13-14 марта в ходе конфликта на границе погибли двое граждан Таджикистана, еще более 20 были ранены.
После пятидневных переговоров делегаций двух стран с участием вице-премьеров точка в споре была поставлена. Тогда в рамках подписанного по результатам переговоров протокола стороны решили активизировать работу по демаркации и делимитизации границы на основе межправительственного соглашения, подписанного между Таджикистаном и Кыргызстаном в 2014 году.
Кроме того, стороны заявили, что виновники инцидента на таджикско-кыргызской границе 13-14 марта будут привлечены к уголовной ответственности. Однако до сегодняшнего дня о результатах расследования инцидента не сообщают ни таджикская сторона, ни кыргызская.
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