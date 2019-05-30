Граждане Таджикистана жалуются, что в паспортных столах сотрудники отказываются писать в ФИО буквы ь, ц, щ, ы. Из-за разного написания имен в различных документах, у них возникли проблемы в российском посольстве.
В редакцию «АП» обратился Кибиткин Андрей Васильевич. По его словам, в ОВД района Шохмансур ему отказали выдать новый паспорт (ID) c указанием в фамилии мягкого знака в отчестве.
"Мне сказали, что они не могут писать в именах мягкий знак в связи с постановлением, - сообщил он по телефону. - На мое замечание, что это постановление, наверное, не должно касаться представителей других национальностей, например, русских, мне ответили: "постановление едино для всех".
Кибиткину предложили выдать справку, где будет указано его настоящее ФИО (с указанием мягкого знака), а оригинал паспорта все-таки будет без него.
"Скажите, правы ли они и есть ли действительно такое распоряжение?", – задал вопрос Андрей Кибиткин.
Распоряжение существует…,
Речь идет о совместном распоряжении МВД и МИД Таджикистана от 23 июля 2016 года (№48) - «Об утверждении Инструкции о порядке применения Правил выдачи паспорта гражданина Республики Таджикистан»
Инструкция была утверждена во исполнение Указа президента от 20 сентября 2013 года № 1519 «О введении паспорта гражданина Республики Таджикистан» и в соответствии с Правилами выдачи паспорта гражданина РТ, утвержденными постановлением правительства от 13 июня 2014 года № 406.
В распоряжении в частности, говорится:
115.4 В третьей позиции "Демографические данные гражданина" заполняются следующие поля, расположенные слева и справа:
- фамилия, имя, отчество - заглавными (большими) буквами. При отсутствии отчества у гражданина, поле "Отчество" не заполняется. В случае если фамилия, имя, отчество в документе, являющимся основанием для написания (паспорт образца 1996 года, свидетельство о рождении), указаны на таджикском и русском языках по-разному, то вводятся данные, указанные на таджикском языке. Если документ заполнен только на русском языке, то фамилия, имя, отчество заполняются согласно представленному документу с использованием букв таджикского алфавита;
128. Паспорт/IC заполняется кириллическими (на таджикском языке) и латинскими (на английском языке) буквами. Запрещается использовать буквы, не предусмотренные в таджикском языке, в том числе буквы "ц, щ, ь, ы". Буквы русского языка заменяются соответственно: "щ" на "ш"; "ы" на "и" и мягкий знак "ь" не пишется. Вместо буквы "ц" между гласными пишется буквы "тс", в других случаях пишется буква "с".
При наличии в фамилиях, именах, отчествах заявителей букв, не предусмотренных в таджикском алфавите, по просьбе заявителя, ему выдается справка, с указанием в ней фамилии, имени, отчества на русском языке. Справки подписываются начальниками паспортно-регистрационных служб и заверяются печатью.
…но, возможно, его пересмотрят
В ОВД района Шохмансур "АП" подтвердили, что могут дать справку с использованием "запрещенных" букв, "но граждане нам жалуются, что её не принимают в консульствах".
В связи с этим, по словам сотрудника паспортного стола, сейчас решается вопрос о внесении поправок в вышеуказанное распоряжение.
"Насколько мы знаем, в МВД поступили жалобы по этому вопросу. В настоящее время обсуждается внесение поправки. Возможно, разрешат прописывать эти буквы в паспортах представителей других национальностей", - отметили в ОВД района Шохмансур.
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Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
sasd59
Очередной бред!!!
Conrad1
Прямое нарушение конституции и прав, указанных в ней
Chel1
Страна дураков!
El1
А мне летом 2015-го выдали "пластик" и там мягкий знак в ФИО присутствует
Справедливость1
У грузина спросили.....скажи КОНЬ.......КОН........нет КОНЬ.......КОН.............не КОН а КОНЬ.......эээээ ЛОШАД мат вашу!
Чиновник1
Глядя на всё что происходит на этой территории возникает уверенность что пальма первенства по кретинизму законотворцев принадлежит им на вечно.
Sufisha2
Snachala budut pisat' otdel'no dlya predstaviteley drugih natsional'nostey, a potom, sazhat' ih v drugiye avtobusi? A chto delat' metisam? Dva ID poluchat'?