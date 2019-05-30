Американская Торговая Палата в Таджикистане в сотрудничестве с Американскими советами по международному образованию провела бизнес-завтрак в отеле Хилтон в городе Душанбе.

В ходе встречи в расширенном формате была открыта дискуссия на тему «Создание человеческого капитала: Как образовательные программы США могут укрепить бизнес в Таджикистане».

Председатель Совета Директоров AmCham Tajikistan - Генеральный директор авиакомпании “Сомон Эйр” Томас Халлам, отметил значительный вклад проекта CAEF в развитие образования, а также затронул вопросы необходимости обращения значительного внимания реформам, связанным с бизнес-климатом в Таджикистане.

В мероприятии приняла участие зампредседателя правления U.S.- CAEF Маргарет (Пегги) Мэри Грив, представители компаний - членов AmCham, а также выпускники программы U.S. - CAEF. Эти выпускники учились в КИМЭП и АУЦА, получая полностью финансируемую стипендию, предоставляемую фондом.

Фото AmCham

В ходе дискуссии г-жа Грив рассказала о программе U.S. - CAEF и о том, по каким критериям отбираются студенты для участия в программе.

По ее словам, программа U.S. -CAEF фокусируется на талантливой молодежи, которые, в силу финансовых затруднений, не могут получить высшее образование. В рамках этой программы победителям конкурса предоставляются полное финансирование обучения в вузе в течение четырех лет, ежемесячная стипендия, проживание в общежитии и транспортные расходы. Было подчеркнуто, что программа Американских Советов по международному образованию, также, направлена на поиск талантливых студентов из Центральной Азии, охватывая все регионы, включая труднодоступные сельские районы, обеспечивая их возможностью учиться за рубежом.

Совместные усилия программы обеспечивают доступ к обучению и реализации академических обменов, а также сотрудничество в области развития образования. Следует отметить, что AmCham в Таджикистане, предоставляет стажировки для студентов CAEF и выпускников программной работы в компаниях-членах AmCham.

Фото AmCham

Оказывая поддержку в целях повышения качества образования, участники встречи подчеркнули, что благодаря сотрудничеству с Американской торговой палатой и Американскими советами был обеспечен свободный доступ к крупнейшим источникам вакансий и стажировок.

Подводя итоги, выступавшие предложили обратить внимание на качество образования, реализацию и укрепление различных возможностей сотрудничества между U.S - CAEF и государственным сектором, тем самым, возлагая надежды на укрепление потенциала международных отношений. Члены AmCham также отметили, что обеспечение организации кадрами подразумевает не только достаточное число работающего персонала, но и правильный подбор кадров, отвечающих условиям предполагаемой должности и требованиям руководства. Поддержка данных образовательных программ является очень важным шагом для подготовки будущих бизнес лидеров в Таджикистане.

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