30 мая 2019 года по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкент специальным авиарейсом были доставлены 156 узбекских граждан, в основном женщин и детей, вывезенных обманным путем в зону вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, говорится в сообщении министерства иностранных дел Узбекистана.
Возвращением граждан, оказавшихся в трудной ситуации, занимались сотрудники узбекского МИДа, спецслужб и других ведомств при поддержке зарубежных государств и международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста и ЮНИСЕФ.
«Важность оказания помощи женщинам и детям, которые связаны с иностранными боевиками-террористами и могут быть жертвами терроризма, подтверждена резолюцией 2396 Совета Безопасности ООН», – говорится в сообщении МИДа.
Репатриантам со стороны правительства республики будет оказана медицинская, психологическая, материальная и моральная помощь. Власти пообещали создать для них все условия, чтобы они смогли вернуться к нормальной жизни и интегрироваться общество. В частности, им обеспечат доступ к образованию, социальным программам, предоставят жилье и работу.
Ранее сообщалось, что власти Сирийского Курдистана (самопровозглашенное образование на севере Сирии) передали сотрудникам узбекского МИДа 148 граждан этой страны – жен и детей боевиков «Исламского государства». По словам курдов, это половина находящихся на их территории узбекистанцев. В общей сложности они намерены помочь дипломатам отправить на родину свыше 300 граждан Узбекистана, передает ИА «Фергана».
Напомним, ровно месяц назад из Ирака в Душанбе были доставлены 84 ребенка.
Это дети таджикских боевиков экстремистских групп, которые находились в лагерях или тюрьмах Ирака. Некоторые из них в свое время были вывезены родителями в Ирак, другие родились уже там. Большинство их отцов были убиты, а их матери содержатся в иракских тюрьмах за пособничество террористам.
Раннее сообщалось, что в последние годы около 1900 граждан Таджикистана выехали в Сирию и Ирак для участия в военных действиях на стороне ИГ.
Возвращением своих граждан из зоны вооруженного конфликта на Ближнем Востоке занимается и Казахстан. Так, в начале мая из Сирии был эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста.
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