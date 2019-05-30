Компания Tcell объявляет о запуске роуминг-кампании «Фиолетовый Чемодан» для тех, кто часто путешествует, и не представляет свою жизнь без постоянной связи с родными и друзьями! 30 новых стильных фиолетовых чемоданов будут ждать своих спутников для путешествий по миру. А главный приз акции – тур в одно из самых любимых туристических направлений!

Путешествие – прекрасный способ изменить свой взгляд на мир и поменять обыденную обстановку. Никакое путешествие не может обойтись без надежного помощника – чемодана. Компания Tcell предоставляет абонентам возможность выиграть стильный, модный фиолетовый чемодан! Такой чемодан Вы точно не пропустите на ленте получения багажа, он всегда будет заметен и отличаться от всех остальных!

Все, что нужно сделать, чтобы принять участие в акции – использовать услуги Tcell «Реальный» или «Лёгкий» роуминг с мая по октябрь, потратив в роуминге на связь с родными, коллегами и друзьями в течение календарного месяца 100 сомони.

Ежемесячно, не позднее 15 числа каждого месяца, начиная с июня, пять победителей розыгрыша будут выбраны при помощи генератора случайных чисел.

А в конце года победителей розыгрыша ждет еще один сюрприз – возможность выиграть туристическую путевку в одно из самых любимых туристических направлений!

Следите за новостями о победителях и проведении акции на официальном сайте компании https://www.tcell.tj/ и на страницах Tcell в социальных сетях.

Отправляясь в путешествие, каждый из нас в первую очередь задумывается о связи, ведь поддержка связи с родными и близкими людьми во время путешествия или рабочей поездки крайне необходима для любого человека. Совсем недавно Tcell снизил цены на роуминг во многих соседних и популярных для поездок странах – Казахстане, Кыргызстане, Китае, Афганистане и Турции! Теперь стоимость 1 Мб Интернета в роуминге данных стран составляет всего 50 дирам! Оставайтесь на связи, делитесь впечатлениями, не отрывайтесь от рабочих процессов и коммуникаций – с «Реальным» и «Легким» роумингом от Tcell это выгодно!

Чтобы проверить, подключена ли у вас какая-либо из услуг роуминга, необходимо набрать команду *601#. После набора вам должно прийти SMS сообщение с описанием услуг, которые у вас уже активированы.

Для активации услуги «Реальный или Легкий роуминг» наберите *601*1# или *607*1# соответственно, либо активируйте через приложение My Tcell до выезда за пределы Таджикистана. Активация услуги – бесплатная при наличии на балансе свыше 5 сомони. Подробная информация о подключении и условиях предоставления услуг роуминга по ссылке: https://www.tcell.tj/roaming/realniy-i-legkiy-rouming/podkl-i-usloviya.php

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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