Кинематографисты Узбекистана получили возможность выдвигать свои фильмы на премию «Оскар». Об этом сообщает «Узбеккино».
Американская академия кинематографических искусств и наук зарегистрировала узбекский оскаровский комитет. Его координационным центром является Национальная кинокомиссия Узбекистана.
Это стало возможным благодаря усилиям представителей Союза молодежи, которые договорились об организации комитета в Узбекистане в ходе своего визита в Канны.
Следует отметить, что в регламент кинопремии внесен ряд изменений. Например, название категории «Лучший фильм на иностранном языке» будет изменено на «Международный художественный фильм». А шорт-лист категории расширяется до десяти картин.
Уже 1 октября текущего года оскаровский комитет Узбекистана назовет кинокартину, которую отправит на конкурсный отбор в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» премии «Оскар».
По правилам фильм из десятков, полученных из разных стран фильмов, отберут сначала десять, затем – пять лент. А победитель будет объявлен на 92-й церемонии награждения «Оскар» 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.
Премия Американской академии кинематографических искусств, с 1940-х годов известная как «Оскар», была учреждена в 1929 году, вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в театре Dolby Лос-Анджелеса и транслируется в прямом эфире в десятках странах мира.
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