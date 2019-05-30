Кандидат в президенты Казахстана от республиканского объединения «Ұлы дала қырандары» Садыбек Тугел призвал закрыть все ночные клубы и сауны в республике. Об этом он заявил во время предвыборных теледебатов 29 мая, передает ИА «Фергана».

«В сознании казахстанцев прочно засели чуждые нашему менталитету вещи. Это "шайтанские" места - ночные клубы, круглосуточно работающие сауны. Все это толкает молодежь на путь распутства и деградации, дает неправильное воспитание. Поэтому мы должны со всем этим бороться и закрыть "шайтанские" места — ночные клубы, сауны, "казино-мазино"», - заявил Садыбек Тугел.

Он также пообещал обеспечить всех молодых казахстанцев рабочими местами за счет развития промышленности и высказался о необходимости давать каждому гражданину республики свою долю от нефтяных ресурсов по примеру Норвегии и ОАЭ. Самих казахстанцев Тугел призвал говорить только на государственном языке.

Теледебаты кандидатов в президенты прошли в прямом эфире гостелеканала «Хабар». В них участвовали не все претенденты на высший государственный пост. Кандидата от партии «Ауыл» (село) Толеутая Рахимбекова заменял Али Бектаев. Он, в частности, заявил, что сельское хозяйство должно стать драйвером развития экономики Казахстана, напомнил об уничтожении сел и необходимости создавать условия в аулах, чтобы привлечь туда молодежь.

Не участвовал в дебатах и действующий президент Касым-Жомарт Токаев, которого выдвинула правящая партия. Его позицию представил руководитель штаба Маулен Ашимбаев. Он заявил, что программа Токаева направлена на обеспечение экономического роста в стране и повышения благосостояния всех казахстанцев. От имени Токаева он также пообещал обеспечить жильем население, повысить статус врачей и доступность лекарств.

Кандидат от партии «Ак жол» Дания Еспаева (первая женщина — кандидат в президенты Казахстана) не смогла участвовать в дебатах, так как проводит встречи с избирателями в регионах. Вместо нее выступил лидер «Ак жола» Азат Перуашев. Он сообщил, что главная проблема экономики Казахстана — это монопольное положение нацкомпаний, которые вытеснили частные предприятия, а также то, что иностранные инвесторы выводят деньги из страны при бездействии чиновников. Политик также предложил по примеру Евросоюза ввести пониженные ставки НДС для важных отраслей экономики.

Оставшиеся три кандидата — Амангельды Таспихов (Федерация профсоюзов Казахстана), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана) и Амиржан Косанов (движение «Ұлт тағдыры») — самостоятельно представили в ходе дебатов свои программы.

Таспихов призвал сократить долю государства в экономике, устранить административные барьеры, развивать конкуренцию и создать условия для приезжающих из аулов в большие города молодых людей, обеспечив их временным жильем. Ахметбеков призвал отказаться от потребительства и кредитной кабалы населения, а также высказался о необходимости выходить на рынки соседних стран, в частности, Китая.

Косанов заявил, что работу правительства можно судить только по благосостоянию народа, поэтому граждане должны смотреть не на отчеты чиновников, а на продукты в своем холодильнике и на ценники в магазинах. Политик подчеркнул, что ни один человек в Казахстане не должен подвергаться гонению за инакомыслие, призвал перейти к президентско-парламентской форме правления и прямым выборам акимов районов и городов.

Предвыборные теледебаты прошли в Казахстане впервые с 2005 года (действовавший на тот момент президент республики Нурсултан Назарбаев участия в дебатах не принимал).

Внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня.

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