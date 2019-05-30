В аэропорту гостя встретил министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин

Председатель Европейского Совета Дональд Туск вечером 29 мая приехал с официальным визитом в Таджикистан.

В Международном аэропорту Душанбе гостя встретили министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин и другие официальные лица.

В рамках двухдневного визита Дональд Туск ожидаются встречи с высшим руководством страны.

Сначала состоится встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а затем расширенная встреча делегаций Таджикистана и Европейского союза.

В дань уважения к культурному и историческому наследию таджикского народа Дональд Туск посетит площадь «Дусти» столицы и возложит венок к комплексу Национального единства и возрождения Таджикистана у подножия памятника Исмоили Сомони.

Кроме этого, ожидается, что председатель Совета Европы 30 мая посетит озеро Сарез и Дарвазский район, сообщает НИАТ «Ховар».

Буквально за пару часов до приезда Туска в Таджикистане были открыты все соцсети и мессенджеры, а также все сервисы Google. Сайт "Азия-Плюс" - news.tj остается закрытым. Ранее Служба связи заявляла, что интернет в стране блокируется извне.

Визит в Таджикистан состоится в рамках турне Дональда Туска по странам Центральной Азии. Первой страной посещения станет Таджикистан, потом он поедет в Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан.

По данным пресс-службы главы Евросовета, визиты главы ЕС направлены на расширение партнерства с регионом.

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