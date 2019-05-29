В Намангане в эти дни проходит крупнейший фестиваль цветов Namangam Flowers. Впервые в этом городе он был организован еще в 1961 году. На традиционный фестиваль приехало более 150 флористов со всего Узбекистана.
Продлится грандиозное мероприятие до 1 июня.
Здесь можно встретить самого известного наманганского цветовода Джурахона Муминова, у которого в коллекции есть более 1000 видов кактусов. 73-летний флорист приходит на фестиваль ежегодно с 1965 года.
Что еще интересного можно посмотреть здесь, узнайте в нашем сюжете.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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