Минимальные штрафы за незаконную вырубку деревьев в Узбекистане увеличились больше чем в 15 раз. Соответствующие поправки внесены законом, который подписал президент, передает ИА "Фергана".
Изменения касаются запрета на вырубку деревьев как в лесу, так и в городе. Штраф за это нарушение составит от 5 до 10 минимальных размеров заработной платы для граждан ($120-240) и от 10 до 15 МРЗП для должностных лиц ($240-357).
В прежней редакции штраф для граждан составлял от 1/3 до 1 МРЗП ($8-23), для должностных лиц – от 1 до 3 МРЗП ($23-71).
Если нарушение будет совершено повторно в течение года после административного взыскания, штраф для граждан составит от 10 до 15 МРЗП, для должностных лиц – от 15 до 20 МРЗП ($480). Поправки вступают в силу с 29 мая 2019 года.
Кроме того, серьезно увеличены штрафы за нарушение инструкций по восстановлению лесов (от 10 до 15 МРЗП для должностных лиц), за самовольный сбор растений, занесенных в красную книгу (от 5 до 10 МРЗП для граждан и от 10 до 15 МРЗП для должностных лиц), за нарушение требований пожарной безопасности в лесах (от 3 до 5 МРЗП для граждан и от 10 до 15 для должностных лиц), за нарушение правил вывоза за границу животных и растений (от 5 до 10 МРЗП для граждан и от 10 до 15 МРЗП для должностных лиц), за уничтожение редких животных (от 5 до 10 МРЗП для граждан и от 10 до 15 МРЗП для должностных лиц).
В январе этого года правительство приняло постановление, предписывающее до 1 июня 2019 года провести полную инвентаризацию деревьев, не входящих в государственный лесной фонд. Согласно постановлению такую инвентаризацию будут проводить в дальнейшем один раз в пять лет. Вековые деревья внесут в отдельный реестр, и они будут охраняться как памятники природы.
В Узбекистане около десяти лет продолжается хаотичная вырубка деревьев. Особенно часто уничтожению подвергаются платаны (чинары). Последний зафиксированный случай - вырубка этих деревьев в заповеднике Чор-Чинор в Самаркандской области.
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