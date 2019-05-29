Первого июня по всему миру отмечается Международный день защиты детей. В этот день просто нельзя не порадовать мальчиков и девочек. И медиа группа «Азия-Плюс» решила устроить детский праздник.
В этот день в Ботаническом саду с 10:00 до 15:00 вас и ваших детей будут ждать цирковые артисты и аниматоры, которые подарят хорошее настроение и самые положительные эмоции на весь день. А жонглёры поделятся своими секретами и обучат всех мальчиков и девочек своему мастерству.
Маленькие любители спорта смогут проявить свои таланты и посостязаться в спортивных соревнованиях, в которых, кстати, будут участвовать и родители. Конечно же, здесь никак не обойтись без чуткого руководства в лице профессионального спортсмена, который проведет зарядку со спортивными снарядами и даст советы по поддержанию организма в отличной физической форме.
Юные художники могут проявить всю свою фантазию в специально отведённой нами зоне рисования. Здесь полная свобода для выхода детского воображения не только на бумаге. Бисероплетение, создание аппликаций, фейс-арты, что же ещё? Мастер классы росписи по керамике!
Ну и, конечно же, каждый ребёнок просто обожает играть. Настольные игры, детские и семейные конкурсы, всё, что нужно для отличного времяпрепровождения любого ребёнка! Кроме того, играть можно будет еще и с водой!
Музыкальное настроение создаст детская эстрадная вокальная студия «Хафтранг». Их песни зарядят вас и ваших деток позитивом на всё лето.
После такого безумного веселья ваши силы подкрепят своими «вкусностями» турецкий ресторан «Мерве» и гостиница «Хилтон». А для детей с ограниченными возможностями всё абсолютно бесплатно! ЗАО «Оби Зулол» утолит жажду, а ООО «Эскимо-Мастер» порадует в летнюю жару своим мороженым.
Вход в парк для взрослых - всего 2 сомони, а на мероприятие совершенно бесплатно! Ждём всех!
Генеральным партнёром праздника является оператор мобильной связи Zet-mobile (Beeline Tajikistan). А официальными партнёрами: Посольство Германии в Таджикистане и представительство Европейского союза в республике.
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