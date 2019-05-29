В нынешнем году в Таджикистане запланировано возведение новых садов и виноградников на площади 3 188 гектаров. Из них по состоянию на 28 мая высажены сады и виноградники на площади около 2 800 гектаров, что составляет 87,6% от плана.

Фруктов много

Пресс-центр министерства сельского хозяйства республики сообщает, что в процентном соотношении больше всего садов посажено в Хатлонской области. Здесь их площадь составляет 1 230 га - 111% от намеченного годового плана. В Согдийской области этот показатель составляет 772 га, в районах республиканского подчинения сады и виноградники разбиты на 766 га, а в ГБАО – более 25 га.

Площади фруктовых садов и виноградников расширяются за счёт восстановления старых садов, а также посадки новых на богарных землях, которые из-за нехватки воды в прежние годы выпадали из сельскохозяйственного оборота и долгие годы использовались лишь в качестве пастбищ.

В настоящее время в Таджикистане, в основном, закладываются интенсивные сады абрикосов, яблок, персиков, сливы, черешни, а также различных сортов винограда.

До 2020 года в стране принята Программа развития садоводства и виноградарства. Согласно госпрограмме по созданию и восстановлению садов (от 30 декабря 2015 года) в республике планируется создать и вернуть к жизни 20 тыс. га садов.

Ранее сообщалось, что правительство республики определило норму потребления для обеспечения физиологической потребности населения в 200 гр. фруктов в день.

То есть, чтобы удовлетворить нужды населения, стране необходимо производить примерно 600 тыс. тонн фруктов и винограда.

По статистическим данным, в прошлом году в стране было произведено более 405 тыс. тонн фруктов.

Сбор черешни Фото Asia-Plus

Экспорт все также не налажен

В настоящее время в садах Таджикистана заканчивается сбор черешни, в разгаре – сбор абрикосов и вишни. Уже созрели некоторые сорта сливы, яблок, груш и персиков.

Часть свежих фруктов из Таджикистана уходит на экспорт. В основном, они появляются на рынках России и Казахстана.

Однако по разным причинам вопрос централизованной поставок фруктов Таджикистана в Россию до сих пор не налажен.

В 2018 году было принято решение проработать вопрос о создании совместного российско-таджикского предприятия (СП), которое осуществляло бы централизованный сбор плодоовощной продукции от частных дехканских хозяйств Таджикистана, их хранение и дальнейшую транспортировку в Россию. Но дело дальше экспорта сухофруктов не пошло.

Работа крупных российских торговых компаний с таджикскими производителями выявила, что республике отсутствуют промышленные объемы производства по ряду позиций. В Таджикистане насчитывается более 100 тысяч мелких хозяйств, что усложняет проведение переговоров.

За последние годы российские торговые сети привыкли работать по европейским стандартам, и к закупаемой продукции предъявляется ряд требований, которым таджикская плодоовощная продукция не всегда соответствует.

Фото Asia-Plus

Ситуация еще больше осложняется тем, что в республике отсутствуют современные логистические центры для хранения и охлаждения продукции перед ее транспортировкой.

По итогам переговоров процесс между торговыми представителями Таджикистана и России в 2018 году было запланировано создание оптово-распределительного центра на территории республики. Однако, источник в аграрном секторе республики сообщил, что работа по строительству этого центра затягивается.

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