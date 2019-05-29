США по надуманным поводам давят на частную китайскую телекоммуникационную компанию Huawei. Об этом заявила в Ташкенте 28 мая посол Китая Цзян Янь, передает Podrobno.Uz. По словам представителей компании, американское давление не помешает ее развитию в Узбекистане.
«Как гласит китайская пословица, ветер гнет сперва высокое дерево. Большая известность зачастую вызывает зависть. США по придуманным поводам давят на компанию Huawei, искусственно препятствуя международному взаимовыгодному сотрудничеству в сфере цифровой экономики и телекоммуникационных технологий», - заявила посол КНР.
Она назвала такие попытки «несправедливыми» и противоречащими глобализации. По словам Цзян Янь, США вредят компании «безо всякой пользы для себя». Цзян Янь подчеркнула, что Китай поддерживает компанию в защите ее интересов, поскольку «противодействие одностороннему подходу и торговому протекционизму» является «общим желанием подавляющего большинства стран мира».
Huawei многие годы сфокусирована на технологической инновации и добилась заметных результатов в сфере 5G. На рынке Узбекистана она создала много рабочих мест и подготовила ряд высококвалифицированных кадров, и тот факт, что президент Мирзиёев в апреле посетил ее офис, по словам посла, свидетельствует о высокой оценке и признании ее в Узбекистане.
По словам директора по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Huawei в Узбекистане Даврона Азизова, санкции США в отношении Huawei не коснутся ее проектов в республике, передает ИА «Фергана».
«Это радует нас. По нашей деятельности в Узбекистане не будет никаких преград и ограничений. Мы также будем продолжать предоставлять технологии для наших партнеров - мобильных операторов, для корпоративного и государственного секторов, а наши смартфоны будут поставляться на потребительский рынок», — рассказал Азизов.
Huawei пока не запрещается использовать систему Android, но на случай запрета у компании есть план, к которому она готовилась около 10 лет, предвидя политизированные нападки. После определения глобальной стратегии Huawei представит пути решения - разработку собственной операционной системы или договор с американской стороной на приемлемых для всех условиях.
15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о защите информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. С 17 мая Министерство торговли США внесло Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы нацбезопасности. С Huawei приостановили сотрудничество Google, Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom и другие компании.
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