Парламент Таджикистана ратифицировал Дополнительный протокол к Конвенции о договоре международной дорожной перевозке грузов (КДПГ), касающегося электронной накладной.

Электронная накладная является документом при международной перевозке грузов, который содержит исчерпывающую информацию о перевозке и обеспечивает отслеживание передачи грузов.

Выступая 29 мая перед депутатами нижней палаты, министр транспорта Худоёр Худоёрзода отметил, что данный протокол получил юридическую силу в 2011 году, и к нему до настоящего момента присоединились 11 стран мира, в частности Россия и Казахстан.

Министр подчеркнул, что введение электронной накладной при международной грузоперевозке не ограничивает использование бумажных накладных. Переход на новые накладные, по его словам, будет осуществляться поэтапно.

Худоёрзода отметил, что переход на электронные накладные сокращает время перемещения грузов и сбор таможенных платежей при пресечении границ.

«Этот механизм способствует снижению время остановки транспортных средств на контрольно-пропускных пунктах. Данные по перевозимым грузам поступают до прибытия транспорта на КПП, а электронная накладная, по сравнению с бумажной, не теряется», - сказал он.

По словам министра, изменение объема грузов при использовании электронной накладной не представляется возможным, что делает новую накладную подходящим механизмом против контрабанды товаров.

Он пояснил, что электронная накладная является компьютерной программой, разработанной Европейской экономической комиссией ООН совместно с Международным союзом автомобильного транспорта.

«Странам-членам Международного союза автомобильного транспорта, к которым относится Таджикистан, будет предоставлено программное обеспечение для данного механизма», - добавил он.

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