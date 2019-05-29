Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 мая подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан».
Документ направлен на повышение эффективности системы противодействия коррупции, создание максимально благоприятного делового климата и продвижение позитивного имиджа страны на международной арене, сообщает uzdaily.uz.
Глава Узбекистана также утвердил Государственную программу по противодействию коррупции на 2019−2020 годы, которой определены приоритетные направления государственной политики в сфере противодействия коррупции.
Среди них укрепление независимости судебной власти, обеспечение достаточного уровня заработной платы госслужащих, обеспечение подлинной свободы деятельности институтов гражданского общества, средств массовой информации и их привлечение к участию в подготовке, проведении и мониторинге исполнения антикоррупционных мер.
С 1 июля 2019 года государственные органы Узбекистана периодически будут проводить обязательную оценку коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных задач и функций.
Согласно указу, руководители органов государственного управления, органов исполнительной власти на местах несут персональную ответственность за несвоевременное выявление и недолжную оценку коррупционных рисков, а также допущение случаев повторного совершения коррупционных правонарушений, говорится в указе.
С 1 сентября в образовательных учреждениях должен быть внедрен комплекс мер по правовому обучению молодежи в области противодействия коррупции.
Глава Узбекистана также поручил усилить антикоррупционную тематику в учебных программах в общем среднем, среднем специальном, профессиональном и высшем образовании.
С 1 августа в порядке эксперимента с привлечением общественности и ведущих экспертов, в том числе зарубежных, будет дан старт проекту «Сфера без коррупции» в сферах капитального строительства и высшего образования. С 1 апреля 2020 года проект будет поэтапно внедряться и в других сферах.
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Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Дуст7
А у нас публично прошают коррупционеров и назначают на более высокие посты.
Омар Хайям7
Главное, чтобы борьба с коррупцией не превратилась в фикцию, как у нас.