Вот так должны выглядеть все столичные такси: компания "Рахш-такси" первой выполнила распоряжение мэра.

Мэрия города Душанбе предупреждает о приближении срока, который был дан владельцам столичных такси для приведения автомобилей служб такси в единый внешний вид.

На сайте мэрии отмечается, что до 15 июня необходимо привести легковые транспортные средства такси в соответствие с установленным мэром единым дизайном такси:

«В случае невыполнения данного постановления в установленный срок, в отношении компаний, предоставляющих услуги такси, и индивидуальных таксистов будут приняты меры, вплоть до запрета их деятельности», - отмечается на сайте мэрии.

В начале января Рустам Эмомали принял решение, как должны выглядеть столичные такси. Он поручил всем предприятиям, независимо от форм собственности, занимающимся извозом пассажиров посредством такси до 15 июня изменить дизайн автомашин.

В соответствии с единым дизайном, верхняя часть такси должна быть окрашена в желтый цвет, нижняя часть автомобиля - в белый. На кузов должны быть нанесены цветографические схемы с шашечками и надпись «Душанбе». Информация о перевозчике с номерами телефонов вызова такси должны наносится на передние двери, а на задних дверях можно размещать рекламу.

Единый дизайн был выбран в результате объявленного в ноябре прошлого года открытого конкурса для отечественных и иностранных физических и юридических лиц.

Победителем конкурса стал Бадриддин Курбонов, старший преподаватель кафедры инженерного проектирования Таджикского технического университета им. Осими. Ему вручили денежную премию в размере 5 тыс. сомони.

Компания «Рахш-такси» одна из первых приступила к изменению своих автомобилей. Предлагаем вам посмотреть на новый дизайн столичных такси.

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