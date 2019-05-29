Делегация Российской Федерации во главе с председателем правительства Дмитрием Медведевым 29 – 30 мая посетит Узбекистан, сообщает CA-NEWS.
В Ташкенте российская делегация будет принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Далее в Ургенче запланировано проведение первого заседания узбекско-российской Совместной комиссии на уровне глав правительств – нового формата двустороннего сотрудничества, учрежденного в ходе государственного визита Президента России Владимира Путина в Узбекистан и переговоров на высшем уровне в октября 2018 года.
Руководители правительств двух стран подведут итоги состоявшегося 24 апреля 20-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и обсудят перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономических отношений, наполнения их конкретным практическим содержанием.
В программе визита также посещение древнего города Хива.
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