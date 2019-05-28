В издательстве "Бухоро" вышла в свет книга - "Дар миёни мавҷҳо" ("Среди волн"), повествующая о тяжёлой жизни некоторых представителей таджикской интеллигенции конца 18, 19-го и начала 20-го века. Мемуары написаны на основе реальных фактов и размышлений автора, педагога с большим стажем Абдумалика Хомидова (1928-2011).
Абдумалик Хомидов является сыном мудариса Хафизхона махсума правнуком Кории Хисори - известного каллиграфа XVIII века Средней Азии.
Хафизхон махсум родился в Канибадаме и, как потомок своих славных предков, посвятил всю свою жизнь, опыт и знания воспитанию молодежи. Начальное образование он получил в Маргелане и Коканде, затем окончил медресе в Бухаре. Он дружил с Садриддином Айни, хорошо знал арабский и персидский языки. Академик Бободжон Ниёзмухаммедов называл его "Ахмад Махдум Дониш Канибадама", и признавал его научные познания.
В 30-е годы прошлого века в Центральной Азии усилились репрессии против представителей национальной интеллигенции и духовенства. Сотни и тысячи представителей интеллигенции были осуждены, как "враги народа". Беда не обошла стороной и семью Хафизхона Махсума.
Его оклеветали, конфисковали все его имущество, дом и выслали на Кавказ со всей семьей. Только благодаря помощи Юлдоша Охунбобоева, первого председателя ЦИК Узбекской ССР, по дороге их высадили с поезда в Ташкенте и отправили к друзьям в Самарканд. Отсюда, по совету Садриддина Айни, с которым Хафизхон махсум учился в Бухаре, семья выехала в Сталинабад.
После долгих скитаний они поселились на родине своего деда Кории Хисори - в селе Ниликон нынешнего района Рудаки. Новая жизнь только начала налаживаться, как семью постиг тяжелый удар – в 1939 году в 53-летнем возрасте Хафизхон Махсум скончался от болезни.
Через два года, в 1941 году началась разрушительная война и оставшейся без кормильца семье пришлось пережить тяжелые испытания.
13-летний Абдумалик вместе с младшими сестрами и матерью жили в домах разных добрых людей недалеко от медресе Мавлоно Яъкуби Чархи под Душанбе. Получив неполное среднее образование Абдумалик уже в 14 лет наравне со взрослыми начал работать в школе - преподавать язык, литературу, историю и точные науки. Жизнь юноши была тяжелой, но поддержка матери и ответственность за младших сестер придавали ему силы.
Через несколько лет юноша становится студентом Пединститута города Душанбе. После в течение многих лет он работал учителем. Отличник образования Республики Таджикистан и Отличник образования Советского Союза, ветеран труда. За достойные трудовые заслуги в годы войны 1941-1945 годов он был награждён медалями и грамотами.
Прожил он долго и внёс весомый вклад в воспитание молодого поколения, своих внуков и правнуков.
Абдумалик Хомидов умер в 2011 году и был похоронен рядом со своим отцом.
От предков - потомкам
В вышедшей книге изображены оставшиеся в памяти Абдумалика Хомидова пейзажи Медресе Ходжа Рушнои, крепости Махрам (сейчас находится на дне таджикского моря). Пейзажи удивительной природы регионов Кувасой, Галлаарала Самаркандской области, Шахрисабза и Ташкента, Сталинабада и Ниликона. В ней упомянуты известные личности того времени, в числе которых - Кори Мухаммаджони Маргелони, Юлдош Охунбобоев, известные ученые Бободжон Ниёзмухаммедов, Шарифджон Хусейнзода, кинорежиссер Комил Ярматов.
Размышляя над своей жизнью, Хомидов обращается в книге к своим потомкам: «Воспоминания, фотографии и судьбы персонажей, которые вы видите на этих страницах, являются историей моей жизни и она, может, похожа на многие судьбы людей, переживших эти времена. Я всегда жил честным трудом, не претендовал на чужое. Насколько мог, помогал людям, а милости для себя просил только у Бога…».
Его предки, прадед Кории Хисори, были известными представителями таджикского народа. В XVII-ХVIII веках они внесли значительный вклад в развитие науки и просвещения. Они писали на родном и других языках, переводили на персидско-таджикский язык наиболее известные научные труды и художественные произведения того времени, издавали рукописи Корана.
Кории Хисори после окончания медресе в Бухаре много путешествовал. Он побывал во многих странах, глубоко изучил различные течения ислама, занимался рукописью книг, считался известным каллиграфом. Преподавал в медресе Бухары, в мечети Шайх Муслихиддин в Худжанде, в Коканде, Маргилане и Фергане. Кории Хисори входил в круг поэтов и писателей того времени. Подготовил рукописи сборников стихов известных поэтов того времени - Бухары и Коканда. Некоторые из этих рукописей хранятся в литературном музее имени Гафура Гуляма в Коканде. Большинство из этих книг в 30-х годах 20-го века были уничтожены, часть книг, очевидно, хранится в частных коллекциях.
Последний этап своей жизни Кории Хисори провел в Канибадаме, преподавал в медресе Ходжа Рушнои. Благодаря ему медресе значительно благоустроилось.
В энциклопедии Канибадама отмечается: «Медресе Ходжа Рушнои является архитектурным памятником XVIII века, находится на востоке Канибадама того времени. В 1921-1929 годах функционировало как школа второй ступени Советского государства. В конце XIX и начале XX века медресе руководил известный каллиграф Кори Абдулатифи Хисори.
Кори Хисори умер в 1884 году и был похоронен на кладбище бывшего медресе Ходжа Рушнои. Поэт Мухии Куканди по поводу смерти Кории Хисори написал элегию (некролог), которая сегодня хранится в литературном музее имени Гафура Гуляма города Коканда.
После Кории Хисори его добрые дела продолжили сын Абдулхамид и внуки – Абдулхафиз и Абдумалик Хомидовы.
Сохраняя наследие
В 2011 году я, как сын Абдумалика Хомидова и праправнук Кории Хисори, начал работу по изданию его воспоминаний и записей. Благодаря рукописи Абдумалика Хомидова в этом году вышла книга «Среди волн» (Дар миёни мавҷҳо).
Под волнами автор подразумевал исторические перемены в регионе за последнее столетие, смену общественно-политического строя, изменившие жизнь целых народов. Автор извлек из них уроки, начал новую жизнь, достойно продолжил традиции своих отцов и дедов, передал эту эстафету подрастающему поколению.
В редактирование и в дизайн книги значительный вклад внесли известный учёный, профессор, академик Академии образования Ирина Холовна Каримова, академики Акбар Турсун, Джурабой Холиков, завотделом Института развития образования Академии Салохиддин Аммони, а также племянница покойного, врач Зебо Нарзуллоева.
Такой была 200-300-летняя история предков Кории Хисори и Хамидовых. В послании президента Эмомали Рахмона к парламенту страны в 2018 году говорится: «Нам необходимо хранить своё историческое наследие, обогащать его и относиться к нему как к составной части судьбы нашей древней нации. Это наш долг перед историей и будущими поколениями».
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