Украинский президент Владимир Зеленский вернул гражданство Украины экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом говорится в указе украинского лидера.
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ранее обратился с просьбой к новому президенту Украины с просьбой вернуть ему гражданство, напомнив об основополагающих принципах международного права относительно лишения гражданства и выразил надежду на благосклонность новых украинских властей.
Экс-президент Грузии уже поблагодарил Зеленского за возвращение ему украинского гражданства, о чем он написал в Facebook.
Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пришел в украинскую политику весной 2015 года. Бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области и дал ему украинское гражданство.
Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, а в конце июля 2017 года он лишил грузинского политика украинского гражданства. В 2018 году Михаила Саакашвили выслали в Польшу.
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