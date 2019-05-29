АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 МАЯ 2019 ГОДА

- В Нур-Султане состоится юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, на который в качестве почетного гостя приглашен Эмомали Рахмон.

- На базе «Алмасы» Гиссарского района завершается 6-й розыгрыш детского турнира по футболу, посвященный памяти легендарного игрока душанбинского «Памира» Геннадия Черевченко.

Asia-Plus В турнире, посвященном памяти легендарного защитника «Памира» Геннадия Черевченко, в этом году принимают участие 5 команд из Таджикистана и 1 - из Узбекистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 МАЯ

1943 – Совет народных комиссаров и ЦК КП (б) Таджикистана постановили организовать «Фронтовой театр Таджикской ССР» для облуживания частей действующей Советской Армии.

1992 – Установлены дипломатические отношения Республики Таджикистан с Азербайджанской Республикой.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 МАЯ

1912-1975 – Родился композитор, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Мухтор Ашрафи, ректор Ташкентской государственной консерватории.

1936-1985 – Родился певец Барот Яхши.

1939 – Родился актер театра Амирхайдар Давлатов.

1940 – Родился писатель Махкам Пулодов.

1957 – Родился литературовед Абдували Давронов.

1965-2014 – Родился кинорежиссер, лауреат государственной премии Рудаки Бахтиёр Худоназаров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 24-29 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 18-20 тепла.