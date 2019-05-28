Совет по координации деятельности проверяющих органов Таджикистана внесет поправки в Реестр субъектов предпринимательства в производственной сфере.
Вопрос о внесении изменений в данный список обсуждался на очередном заседании Совета под руководством первого вице-премьера Давлатали Саида при участии руководства министерств и ведомств, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом.
«Участники заседания рассмотрели вопрос об исключении из данного списка субъектов, которые за период действия Закона Республики Таджикистан «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства в производственных сферах» изменили форму своей деятельности на обслуживание и торговлю и (или) полностью или частично приостановили свою деятельность», - говорится в сообщении.
Отметим, что в соответствии с указом президента страны Эмомали Рахмона в феврале этого года были внесены поправки в закон «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства в производственных сферах». В стране был объявлен двухлетний запрет на все проверки субъектов предпринимательства в сфере производства.
Проверки соответствующих органов могут быть проведены лишь в том случае, если на них поступит жалоба от потребителей, права которых были ущемлены.
В подготовленный в прошлом году Реестр субъектов предпринимательства в сфере производства входят юридические лица и индивидуальные предприниматели-производственники, на проверку деятельности которых объявлен двухлетний мораторий.
В Реестре 1 тысяча 973 субъектов предпринимательства, среди которых наряду с производителями продукции находятся также предприятия по предоставлению услуг.
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