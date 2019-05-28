При обрушении строительных лесов на автодроме "Игора-Драйв" пострадал один гражданин Таджикистана, а не семеро, как сообщали российские СМИ. Об этом «АП» сообщил представитель министерства труда, миграции и социальной защиты Таджикистана в России Иброхим Ахмадов.

Он отметил, что пострадавший – 27-летний Музробиддин Саидзода был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

«Врачи сообщили, что полученные травмы не угрожают его жизни», - отметил Ахмадов.

Ранее ТАСС сообщал, что все пострадавшие при обрушении строительных лесов на гоночной трассе строящегося автодрома "Игора-драйв" в Приозерском районе Ленинградской области – граждане Таджикистана.

Сообщалось, что двух пострадавших на вертолете санавиации "МЕДСПАС" доставили в Ленинградскую областную клиническую больницу, а остальных пострадавших госпитализировали во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу.

Пострадавшие строители работали на автодроме "Игора Драйв", который рассчитан на проведение гонок «Формула-1».

Автодром строится вблизи горнолыжного курорта "Игора" в Приозерском районе Ленинградской области в 54 километрах к северу от Петербурга. Строительство началось в 2017 году, завершить его планировалось в 2019 году.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.