При обрушении строительных лесов на автодроме "Игора-Драйв" пострадал один гражданин Таджикистана, а не семеро, как сообщали российские СМИ. Об этом «АП» сообщил представитель министерства труда, миграции и социальной защиты Таджикистана в России Иброхим Ахмадов.
Он отметил, что пострадавший – 27-летний Музробиддин Саидзода был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
«Врачи сообщили, что полученные травмы не угрожают его жизни», - отметил Ахмадов.
Ранее ТАСС сообщал, что все пострадавшие при обрушении строительных лесов на гоночной трассе строящегося автодрома "Игора-драйв" в Приозерском районе Ленинградской области – граждане Таджикистана.
Сообщалось, что двух пострадавших на вертолете санавиации "МЕДСПАС" доставили в Ленинградскую областную клиническую больницу, а остальных пострадавших госпитализировали во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу.
Пострадавшие строители работали на автодроме "Игора Драйв", который рассчитан на проведение гонок «Формула-1».
Автодром строится вблизи горнолыжного курорта "Игора" в Приозерском районе Ленинградской области в 54 километрах к северу от Петербурга. Строительство началось в 2017 году, завершить его планировалось в 2019 году.
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