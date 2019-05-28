И то и другое ведомство занимается, по логике, государственным финансовым контролем, но вот кого они контролируют, на каких уровнях и не дублируют ли друг друга – не понятно. Попытаемся разобраться.
Для начала, что это за организации такие?
Счётная палата Таджикистана является высшим органом финансового контроля Республики Таджикистан. Она проводит независимый внешний аудит по оценке исполнения государственного бюджета и готовит предложения по его усовершенствованию.
Счетная палата действует на основе закона «О счётной палате Республики Таджикистан».
Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией - уполномоченный орган государственного финансового контроля.
В отличие от Счетной палаты, Агентство - правоохранительный орган, который осуществляет обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, профилактики, выявления, пресечения коррупционных правонарушений, раскрытия, дознания и предварительного следствия коррупционных преступлений, экономических преступлений коррупционного характера и преступлений, связанных с налогами.
Действует на основе закона «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан».
Какие у них полномочия?
Полномочия Счётной палаты по проведению независимого внешнего аудита распространяются на все ветви государственной власти Республики Таджикистан. Счётная палата не обладает исполнительными, законодательными, правоохранительными полномочиями, а подчиняется Конституции, настоящему Закону и другим законодательным актам Республики Таджикистан.
Компетенции Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией более широкие и многочисленны. Среди них можно назвать:
- организация и осуществление ревизий и проверок за исполнением доходной и расходной частей бюджета и государственных фондов;
- контроль за финансированием госинвестиционных и социальных программ, целевым использованием средств, выделяемых, республиканским бюджетом на различные цели, за целевым использованием кредитных ресурсов и иностранных инвестиций, за финансово-хозяйственной деятельностью государственных хозяйствующих субъектов,
предотвращение, разоблачение и устранение коррупционных действий и пр.
Какие задачи они выполняют?
Счётная палата представляет заключение о проекте государственного бюджета и его исполнении, проводит проверки всех органов, финансируемых из государственного бюджета на предмет их целевого использования.
Агентство осуществляет борьбу с коррупцией во всех ветвях государственной власти, общественных организациях, политических партиях, банках, предприятиях, учреждениях и других организациях, независимо от организационно-правовых форм.
А также проводит оперативно-розыскные мероприятия с целью предупреждения, профилактики, выявления, пресечения и раскрытия коррупционных преступлений, экономических преступлений коррупционного характера, преступлений, связанных с налогами и розыском лиц, совершивших подобные преступления и другие мероприятия согласно закону.
Какие у них права?
Председатель, заместитель председателя и главные аудиторы Счетной палаты обладают правом неприкосновенности. Сотрудники палаты имеют право входить в помещении проверяемой организации в любое время в служебных целях.
Органы Агентства в пределах своих полномочий имеют право проводить оперативно -розыскные и следственные мероприятия при непосредственном предотвращении преступления, преследовании лица, подозреваемого в совершении преступления, при наличии достаточных оснований входить в территории и здании министерства, ведомства, предприятий, учреждений, организаций, независимо от организационно-правовых форм. А также земельные участки отдельных лиц (за исключением диппредставительств, консульских учреждений и представительств международных организаций), а также приграничных территорий и таможенного контроля по предъявлению служебного удостоверения (в здание специального назначения – по предъявлению специального разрешения), осуществлять иные, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан, права.
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