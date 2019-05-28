Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоят новый статус — «Почетного Сенатора», передает ИА "Фергана".

Этот вопрос рассмотрели 28 мая на заседании бюро сената под председательством старшей дочери Назарбаева — Дариги Назарбаевой - спикера верхней палаты парламента.

«Статус «Почетный Сенатор» присваивается первому президенту Республики Казахстан — Елбасы за выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма», — указано в сообщении.

В нем отмечено также, что с инициативой наделить первого президента очередным почетным статусом выступил нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев.

24 мая стало известно, что Назарбаеву присвоили пожизненный статус Почетного председателя Тюркского совета «за значительный вклад в развитие стран тюркского мира».

20 марта Нурсултан Назарбаев стал Народным героем Казахстана. Высшую степень отличия ему вручил Касым-Жомарт Токаев.

«Мое первое решение в качестве президента Казахстана - удостоить первого президент Казахстана - Елбасы знаком особого отличия "Алтын Жулдыз", предоставить звание "Халық каhарманы" ("Народный герой") за выдающийся вклад развитие Казахстана», - заявил глава государства во время своей инаугурации.

Звание «Народный герой» — высшая степень отличия в Казахстане наряду с Орденом Золотого орла и званием «Герой Труда Казахстана».

Нурсултан Назарбаев — первый президент Казахстана. К власти в республике пришел 24 апреля 1990 года, правил страной до 20 марта 2019 года (с 24 апреля 1990 по 16 декабря 1991-го — президент Казахской ССР). Уйдя с поста президента, сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии Nur Otan, а также остался членом Конституционного совета Казахстана.

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