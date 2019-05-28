Сегодня, в День пограничника, глава государства Эмомали Рахмон и председатель Душанбе Рустам Эмомали приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 25-й годовщины образования погранвойск Таджикистана. В рамках мероприятий в образовательном центре Погранвойск ГКНБ Таджикистана прошел военный парад.

Перед парадом Эмомали Рахмон, выступая перед собравшимися, отметил, что Погранвойска Таджикистана были созданы в тяжелые для страны времена: "на пустом месте, без материально-технической базы". А сегодня, спустя 25 лет, эти войска превратились в сильную структуру на защите границ страны.

фото пресс-службы президента РТ 1 /13

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