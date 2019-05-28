Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился сегодня, 28 мая, с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Стороны обсудили вопросы развития таджикско-российского сотрудничества по основным направлениям, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон отметил, что дальнейшее развитие стратегического партнерства Таджикистана и России является одним из основных приоритетов внешней политики республики.

Фото пресс-службы главы государства

Рахмон и Шойгу также обсудили вопросы развития военного и военно-технического сотрудничества и взаимодействия сторон в сфере безопасности.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.