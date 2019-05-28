Блокировка новостных сайтов и социальных сетей в странах Центральной Азии стала основной темой обсуждения на IV Центрально-Азиатском форуме по управлению интернетом - CAIGF в Ташкенте. По мнению участников, сегодня под эгидой борьбы с терроризмом блокируют ресурсы, которые просто не нравятся властям.

 

Казахстан

В отличие от других стран Центральной Азии в Казахстане тотальная блокировка интернет ресурсов происходит впервые. Социальные сети и новостные сайты стали недоступны здесь 9 мая этого года. Правительство блокировки не комментировали. Эксперты связывали их с митингами против предстоящих выборов. В это день в республике были заблокированы новостные сайты, которые освещали подготовку к внеочередным выборам президента и писали о митингах, которые проходили 1 мая в Алматы и Нур-Султане.

В ежегодном отчёте «Свобода интернета в мире» (Freedom on the Net) в 2018 году из стран Центральной Азии только Кыргызстан вошёл в число стран с «частично свободным» интернетом. Казахстан (62 балла) и Узбекистан (75 баллов) вошли в число стран с «несвободным интернетом». Таджикистана и Туркменистана вовсе нет на рейтинге.

9 мая были заблокированы  Facebook, Youtube, Instagram, Telegram, Whatsapp и информационные сайты Vlast.kz, TIME.kz, Informburo.kz, HOLA News, Azattyq, «Уральская неделя».  

12:11 25 май

«Масштабы действий стали безумными»: таджикистанцы комментируют блокировки в интернете

По данным Netblocks.org, ущерб от блокировки Facebook, Youtube, Instagram в этот день составил $956,769.

На сегодняшний день все сайты остаются открытыми, но скорость интернета резко подает, когда выступает оппозиция за рубежом.

По словам жителей, когда оппозиционная группа начинает прямой эфир в соцсетях, доступ к Facebook затрудняется из-за низкой скорости интернета. 

 

Узбекистан

В Узбекистане, как и в Таджикистане и Туркменистане интернет жёстко контролируется со стороны правительства. Блокировка интернет ресурсов в Узбекистане практикуется давно, но ранее блокировали только новостные сайты и сайты международных организаций. 

С сентября 2018 года в стране полностью заблокирована социальная сеть Facebook. Спустя месяц стал недоступен видеохостинг YouTube.

Компания SpaceX американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска, 24 мая, запустила на орбиту 60 спутников, способных "раздавать" быстрый интернет в масштабах планеты. Для обеспечения глобального доступа к интернету компания планирует свою сеть Starlink до 12 тысяч аппаратов.

В дни проведение IV Центрально-Азиатского форума по управлению интернетом эти сайты были доступны. Эксперты связывали разблокировку с проведение форума. И не зря - после форума доступ снова был закрыт.

14:20 24 май

Назло всем блокировкам: Почему в Таджикистане они не эффективны

Официальная власть никак не комментирует блокировку. А жители Узбекистана стали активно пользоваться VPN-сервисами. В республике пока эти сервисы не блокируют.

До 10 мая в стране были заблокированы сайты зарубежных СМИ: Voice of America», «Amerika ovozi», «BBC Uzbek», AsiaTerra», «Fergana Agency» и другие.

Комил Алламжонов, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана 10 мая сообщил, что эти сайты были недоступны по техническим причинам.

 

Таджикистан

В Таджикистане без объяснений уже год регулярно блокирует соцсети и новостные порталы. По словам специалистов, причина блокировки сайтов - чрезвычайные происшествия в стране, активизация оппозиции в социальных сетях и недовольство жителей в связи с решением государственных органов. 

IV Центрально-Азиатский форум
Фото Asia-Plus

Если анализировать последние блокировки, это версия подтверждается. Так социальные сети и ряд новостных сайтов были заблокированы в августе прошлого года после теракта в Дангаринском районе, в результате которого погибли иностранные туристы. В начале ноября и января соцсети и новостные сайты закрыли в связи с ситуацией в Хороге. В конце апреля это произошло из-за распоряжения Антимонопольной службы повысить цены на интернет и мобильные услуги.

Несмотря на отмену распоряжения антимонопольной службы, в соответствии с которым интернет мог подорожать в два раза, Таджикистан по исследованию Worldwide mobile data pricing занимает 103 место среди 230 стран мира и предпоследнее - среди стран СНГ по стоимости интернета. Исследователи, основываясь на данных за ноябрь 2018 года, посчитали среднюю цену за один гигабайт интернета в Таджикистане по $4,84.

Распоряжение отменили, но блокировки остались, и скорость интернета резко ухудшилась.

С начала мая жители Таджикистана не могут пользоваться поисковиком Google (ранее были заблокированы и другие сервисы Google). Позже закрыли и Yandex.

10:45 22 май

В Таджикистане заблокированы все крупные поисковые системы

Обычно блокировка сайтов не комментируется со стороны властей. Однако по поводу блокировки сервисов  Google в Службе связи сообщили, что эти сервисы «блокируются извне». 

В настоящее время заблокированными остаются Facebook, Instagram, OK, Youtube Messenger, WhatsApp, Viber, сервисы Google, Yandex.

Также последние полгода остается заблокированным сайт информационного агентства «Asia-Plus» - news.tj.

Власти закрыли и другие ресурсы, куда позже издание стало размещать свои новости -zen.yandex.rutelegra.ph.

 

Туркменистан

Организаторы сообщили, что, несмотря на приглашение, ни представители правительства, ни общественных организаций на форум не приехали.

Интернет в Туркменистане под жёстким контролем. Здесь блокируются все сайты, где публикуется критика в адрес туркменской власти. Уже который год закрытыми остаются социальные сети Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, видеохостинг YouTube,  новостные сайты, а также мессенджеры WhatsApp, Wechat, Viber. В 2012 году, когда жители страны начали обходить блокировку с помощью аноминайзеров, их тоже закрыли.  Также закрыты Opera mini  Opera mobile и UC Browser для сотовых телефонов, которые дают возможности обходить блокировку. Единственным доступным мессенджером для жителей Туркменистана остаётся IMO.

13:02 7 май

Скорость интернета в Таджикистане резко упала. Кто виноват?

В начале января этого года «Хроника Туркменистана» сообщила, что в стране начали активно блокировать VPN-приложения, а также доступ к магазину Google Play, где можно скачать эти приложения.

По сообщению СМИ, при попытке включения VPN на телефоне пропадает подключение к интернету, и приходится искать новую сим-карту. По некоторым данным, после многократных попыток подключиться к VPN пользователя могут вызвать «на разговор» в Министерство национальной безопасности.

Власти официально не признают существование блокировок и утверждают, что в Туркменистане нет ограничений на пользование интернет-сайтами.

 

Кыргызстан

Кыргызстан единственная страна Центральной Азии, где нет тотальных блокировок социальных сетей и новостных сайтов. Здесь блокируют лишь отдельные группы или пользователей, которые распространяют идеи или принадлежат террористическим организациям.

12:46 3 май

Кто блокирует сервисы Google в Таджикистане?

Но участники форума из Кыргызстана говорили об ухудшении ситуации со свободой слова. По их словам, наряду с публикациями террористического характера блокируются и некоторые публикации о политике или о социальных проблемах.

И по данным Международной  правозащитной организация Freedom House свобода интернета в Кыргызстане ухудшается.

В ежегодном отчёте «Свобода интернета в мире» (Freedom on the Net) за 2018 год Кыргызстан вошел в число стран с «частично свободным» интернетом, набрав 38 баллов. 

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