Блокировка новостных сайтов и социальных сетей в странах Центральной Азии стала основной темой обсуждения на IV Центрально-Азиатском форуме по управлению интернетом - CAIGF в Ташкенте. По мнению участников, сегодня под эгидой борьбы с терроризмом блокируют ресурсы, которые просто не нравятся властям.

Казахстан

В отличие от других стран Центральной Азии в Казахстане тотальная блокировка интернет ресурсов происходит впервые. Социальные сети и новостные сайты стали недоступны здесь 9 мая этого года. Правительство блокировки не комментировали. Эксперты связывали их с митингами против предстоящих выборов. В это день в республике были заблокированы новостные сайты, которые освещали подготовку к внеочередным выборам президента и писали о митингах, которые проходили 1 мая в Алматы и Нур-Султане.

В ежегодном отчёте «Свобода интернета в мире» (Freedom on the Net) в 2018 году из стран Центральной Азии только Кыргызстан вошёл в число стран с «частично свободным» интернетом. Казахстан (62 балла) и Узбекистан (75 баллов) вошли в число стран с «несвободным интернетом». Таджикистана и Туркменистана вовсе нет на рейтинге.

9 мая были заблокированы Facebook, Youtube, Instagram, Telegram, Whatsapp и информационные сайты Vlast.kz, TIME.kz, Informburo.kz, HOLA News, Azattyq, «Уральская неделя».

По данным Netblocks.org, ущерб от блокировки Facebook, Youtube, Instagram в этот день составил $956,769.

На сегодняшний день все сайты остаются открытыми, но скорость интернета резко подает, когда выступает оппозиция за рубежом.

По словам жителей, когда оппозиционная группа начинает прямой эфир в соцсетях, доступ к Facebook затрудняется из-за низкой скорости интернета.

Узбекистан

В Узбекистане, как и в Таджикистане и Туркменистане интернет жёстко контролируется со стороны правительства. Блокировка интернет ресурсов в Узбекистане практикуется давно, но ранее блокировали только новостные сайты и сайты международных организаций.

С сентября 2018 года в стране полностью заблокирована социальная сеть Facebook. Спустя месяц стал недоступен видеохостинг YouTube.

Компания SpaceX американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска, 24 мая, запустила на орбиту 60 спутников, способных "раздавать" быстрый интернет в масштабах планеты. Для обеспечения глобального доступа к интернету компания планирует свою сеть Starlink до 12 тысяч аппаратов.

В дни проведение IV Центрально-Азиатского форума по управлению интернетом эти сайты были доступны. Эксперты связывали разблокировку с проведение форума. И не зря - после форума доступ снова был закрыт.

Официальная власть никак не комментирует блокировку. А жители Узбекистана стали активно пользоваться VPN-сервисами. В республике пока эти сервисы не блокируют.

До 10 мая в стране были заблокированы сайты зарубежных СМИ: Voice of America», «Amerika ovozi», «BBC Uzbek», AsiaTerra», «Fergana Agency» и другие.

Комил Алламжонов, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана 10 мая сообщил, что эти сайты были недоступны по техническим причинам.

Таджикистан

В Таджикистане без объяснений уже год регулярно блокирует соцсети и новостные порталы. По словам специалистов, причина блокировки сайтов - чрезвычайные происшествия в стране, активизация оппозиции в социальных сетях и недовольство жителей в связи с решением государственных органов.

IV Центрально-Азиатский форум Фото Asia-Plus

Если анализировать последние блокировки, это версия подтверждается. Так социальные сети и ряд новостных сайтов были заблокированы в августе прошлого года после теракта в Дангаринском районе, в результате которого погибли иностранные туристы. В начале ноября и января соцсети и новостные сайты закрыли в связи с ситуацией в Хороге. В конце апреля это произошло из-за распоряжения Антимонопольной службы повысить цены на интернет и мобильные услуги.

Несмотря на отмену распоряжения антимонопольной службы, в соответствии с которым интернет мог подорожать в два раза, Таджикистан по исследованию Worldwide mobile data pricing занимает 103 место среди 230 стран мира и предпоследнее - среди стран СНГ по стоимости интернета. Исследователи, основываясь на данных за ноябрь 2018 года, посчитали среднюю цену за один гигабайт интернета в Таджикистане по $4,84.

Распоряжение отменили, но блокировки остались, и скорость интернета резко ухудшилась.

С начала мая жители Таджикистана не могут пользоваться поисковиком Google (ранее были заблокированы и другие сервисы Google). Позже закрыли и Yandex.

Обычно блокировка сайтов не комментируется со стороны властей. Однако по поводу блокировки сервисов Google в Службе связи сообщили, что эти сервисы «блокируются извне».

В настоящее время заблокированными остаются Facebook, Instagram, OK, Youtube Messenger, WhatsApp, Viber, сервисы Google, Yandex.

Также последние полгода остается заблокированным сайт информационного агентства «Asia-Plus» - news.tj.

Власти закрыли и другие ресурсы, куда позже издание стало размещать свои новости -zen.yandex.ru, telegra.ph.

Туркменистан

Организаторы сообщили, что, несмотря на приглашение, ни представители правительства, ни общественных организаций на форум не приехали.

Интернет в Туркменистане под жёстким контролем. Здесь блокируются все сайты, где публикуется критика в адрес туркменской власти. Уже который год закрытыми остаются социальные сети Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, видеохостинг YouTube, новостные сайты, а также мессенджеры WhatsApp, Wechat, Viber. В 2012 году, когда жители страны начали обходить блокировку с помощью аноминайзеров, их тоже закрыли. Также закрыты Opera mini Opera mobile и UC Browser для сотовых телефонов, которые дают возможности обходить блокировку. Единственным доступным мессенджером для жителей Туркменистана остаётся IMO.

В начале января этого года «Хроника Туркменистана» сообщила, что в стране начали активно блокировать VPN-приложения, а также доступ к магазину Google Play, где можно скачать эти приложения.

По сообщению СМИ, при попытке включения VPN на телефоне пропадает подключение к интернету, и приходится искать новую сим-карту. По некоторым данным, после многократных попыток подключиться к VPN пользователя могут вызвать «на разговор» в Министерство национальной безопасности.

Власти официально не признают существование блокировок и утверждают, что в Туркменистане нет ограничений на пользование интернет-сайтами.

Кыргызстан

Кыргызстан единственная страна Центральной Азии, где нет тотальных блокировок социальных сетей и новостных сайтов. Здесь блокируют лишь отдельные группы или пользователей, которые распространяют идеи или принадлежат террористическим организациям.

Но участники форума из Кыргызстана говорили об ухудшении ситуации со свободой слова. По их словам, наряду с публикациями террористического характера блокируются и некоторые публикации о политике или о социальных проблемах.

И по данным Международной правозащитной организация Freedom House свобода интернета в Кыргызстане ухудшается.

В ежегодном отчёте «Свобода интернета в мире» (Freedom on the Net) за 2018 год Кыргызстан вошел в число стран с «частично свободным» интернетом, набрав 38 баллов.

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