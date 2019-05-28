Сегодня, 28 мая, в странах Евросоюза вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро, передает DW со ссылкой на Европейский Центробанк.
Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Также они стали уже, ширина их такая же, как у купюры в 50 евро. Отмечается, что благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать.
Новые банкноты завершают обновление серии.
Обновленные купюры в 100 и 200 евро снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Также они содержат новый элемент - голограмму, которая меняется при поворачивании купюры. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.
Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения. Обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет, в конце 2018 года старую версию перестали выпускать в обращение. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности.
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