25 мая на Лондонские прилавки, в частности на Западный международный рынок (Western International Market) доставлена первая в истории узбекско-британских торгово-экономических отношений партия свежей черешни из Наманганской области Узбекистана, сообщает ИА "Жахон".
"Сегодня - исторический день. Осуществлена первая в истории поставка узбекской черешни на британский рынок. Узбекистан – прекрасная страна, и мы решили несколько месяцев назад начать работу по экспорту узбекской плодоовощной продукции на рынок Великобритании. Я посетил многие регионы Узбекистана - Китабский район Кашкадарьинской области и Наманганскую область. И увидев их большой экспортный потенциал, решил проработать этот вопрос. Большую помощь нам оказали министерство сельского хозяйства, Госинспекция по карантину, Агентство «Узстандарт» и посольство Узбекистана в Лондоне", - сказал в своем интервью агентству генеральный директор британской компании AKS Services Group, импортировавшей первую партию узбекской черешни в Британию, Ваис Каис.
По его словам, они проанализировали и прошли все процедуры по сертификации и стандартизации, санитарному и фитосанитарному контролю, предъявляемые Британией для импорта.
"Все результаты тестов показали отличные вкусовые качества и соответствие нормативам по калибровке, сортировке и упаковке. Первая поставка стала пробной, и теперь у нас большие планы на будущее. Рассчитываем увеличить объем и расширить ассортимент плодоовощной продукции из Узбекистана. Имеются планы по экспорту граната, лука, огурцов и различных видов сухофруктов", - добавил Ваис Каис.
По информации представителей компании AKS Services Group, в ближайшее время планируется импорт в Великобританию сезонных фруктов и овощей - лука, огурцов, граната, хурмы из Кашкадарьинской и Ташкентской областей, а также различных видов сухофруктов.
Между тем в соцсетях пользователи уже поделились фото узбекской черешни в супермаркетах Лондона по цене 10 фунтов стерлингов (100 тысяч сум) за 1 кг. На рынках Ташкента стоимость такой черешни в настоящее время составляет от 10 до 25 тысяч сум ($1-$2).
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