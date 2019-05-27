Местные СМИ сообщают, что заключенные подняли бунт из-за плохих условий содержания. Более 100 человек забаррикадировались внутри одного из зданий колонии, передает РБК.

Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе. Об этом сообщают местные издания «Думская», «Таймер Одесса» и «Украинская служба информации».

По их данным, заключенные подняли бунт из-за плохих условий содержания. «Думская» уточняет, что недовольство вызвало то, как их кормят.

Согласно информации «Думской», горит здание пенитенциарного учреждения. «Таймер Одесса» указывает, что заключенные жгут матрасы. На фотографиях, которые публикуют издания, видно, как над колонией в воздухе поднялся темный дым. Советник главы нацполиции Одесской области Руслан Форостяк в разговоре с «РИА Новости» сообщил, что внутри одного из зданий забаррикадировались около 500 заключенных.

«Правоохранители туда [к колонии] вызваны по информации, которая поступила в дежурную часть, о массовых беспорядках в колонии, где забаррикадировались около 500 осужденных, и о горящем автомобиле на территории колонии. Это подтверждено», — сказал Форостяк.

Беспорядки в тюрьме Одессы Фото: dumskaya.net

«Думская» и «Таймер Одесса» сообщают, что большой группе заключенных (не уточняется, сколько) удалось сбежать по направлению к частному сектору. Часть из них уже задержаны. В свою очередь, в полиции информацию о массовом побеге опровергают. По словам Форостяка, во время бунта пострадали один осужденный и два конвоира.

Возле самого исправительного учреждения стоят машины скорой помощи, полиции, спецназа и Нацгвардии. Движение по Люстдорфской дороге, на которой расположена колония, перекрыто.

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