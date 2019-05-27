Российская телеведущая, политик и шоумен Ксения Собчак недавно побывала в Узбекистане, сообщает Podrobno.uz.
Она разместила в своем Instagram кадры прогулки по историческим достопримечательностям Самарканда. Кроме того, фото с телеведущей, которую также заметили в Бухаре, стали выкладывать в соцсетях узбекистанцы, пишет издание.
В ходе своей поездки Собчак восхитил Гур-Эмир – мавзолей легендарного Амира Темура.
"Энергия жесткая", – написала она после посещения мавзолея.
Ранее Ксения Собчак, выступая в эфире эфире телепередачи на канале "Дождь", оскорбила жителей Узбекистана, сказав, что те не знают Пушкина. В ответ узбекистанцы в соцсетях устроили флешмоб из видеороликов с чтением стихов великого поэта.
"Немножко обогатите свой духовный мир, не показывайте себя такими невеждами и незнающими людьми, говоря, что никто не знает Пушкина. Мы знаем и Пушкина, и Блока, и Есенина, и Маяковского, и Лермонтова, и Грибоедова, и Гоголя. С детства я знаю, я могу перечислять бесконечно, а вот вы не знаете о нас ничего", — сказал один из пользователей в своем видеообращении.
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