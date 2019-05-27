Некоторые жители Таджикистана утверждают, банки стали отказываться обслуживать клиентов без наличия так называемых пластиковых паспортов. Однако в банках отрицают введение такого требования, отмечая, что все клиенты могут воспользоваться любыми услугами с предъявлением паспорта старого образца.

Широкий резонанс произвел на днях в социальной сети Facebook пост пользователя Далера Абдуллоева о том, что ему, якобы, в «Амонатбанке» не выдали денежные переводы с бумажным паспортом.

«Дожили ребята. Сегодня я не смог получить перевод по старому паспорту. Это принуждение получать пластиковые?», - написал Абдуллоев в соцсети.

Под постом развернулась полемика: многие возмущенные пользователи не понимают, зачем банкам это нужно, так как главное кредитным организациям - удостовериться в личности клиента, и заработать за счет оказания услуг.

Многие полагают, что если все пункты, где требуется предъявление паспорта, откажутся принимать бумажные паспорта, то, таким образом, каждого гражданина обяжут приобретать ID-паспорта.

"Амонатбанк" отрицает

В «Амонатбанке» категорически опровергают предъявление клиентам таких условий со стороны сотрудников банка.

«Не понимаем, каким образом распространяется такая недостоверная информация», - сказали «АП» в банке.

В «Амонатбанке» отметили, что услуги банка, без каких-либо ограничений, предоставляются сегодня с бумажными паспортами. Там посоветовали клиентам, в случае возникновения каких-либо трудностей , обращаться к руководству банка.

В Национальном банке Таджикистана «АП» сообщили, что никакого распоряжения по этому поводу банкам не выдавалось, и что банковские услуги должны быть доступны по паспортам действующего образца.

Напомним, в середине февраля этого года стало известно, что сим-карты мобильных телефонов в Таджикистане должны регистрироваться по паспортам нового образца (ID-паспорта).

О новых правилах говорится в поправках к постановлению правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними». Согласно правилам, если у вас паспорт старого образца, то вы должны заменить его на новый - пластиковый, а потом на него зарегистрировать свой номер.

Сделать это нужно до 15 августа 2019 года.

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