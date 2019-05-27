В Таджикистане появились соревнования на Кубок президента по шахматам. Аналогичные турниры проводятся также по дзюдо и теннису.
По инициативе Комитета молодежи и спорта при правительстве РТ, Национального олимпийского комитета и Федерации шахмат республики в Таджикистане будет организован новый традиционный турнир по шахматам на Кубок президента.
Первый этап турнира состоится в Душанбе с 10 июня по 8 июля. Соревнования пройдут в трех возрастных категориях – до 14, до 30 и свыше 30 лет на уровне местных исполнительных властей, ведомств и учреждений.
Отобранные шахматисты затем будут выступать на турнире в уровне районов и городов с 8 июля по 25 августа.
После него пройдет региональный этап – среди шахматистов Душанбе, областей и РРП - с 5 по 25 сентября. Наконец, финальная стадия турнира состоится в столице с 1 по 5 октября, сообщили в Федерации шахмат Таджикистана.
Общий бюджет турнира составляет 100 тыс. сомони, средства будет выделять Национальный олимпийский комитет.
В командных соревнованиях первому месту выделено 30 тыс. сомони, второму – 25, третьему – 20 тыс. сомони. В индивидуальных соревнованиях победителям и призерам во всех возрастных категориях общая сумма призовых составит 25 тыс. сомони.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Омодагии беш аз 170 иштирокчии лоиҳаи муштараки Tcell Parking ба омӯзиш!
Нуҳ моҳ мешавад Икром Ҳамидови 9-сола бедарак аст
Корхонаи «Пиллаи тоҷик» ба ширкати хусусӣ фурӯхта шуд
Бонкҳои Тоҷикистон даст кашиданро аз хизматгузорӣ бо шиносномаҳои коғазӣ рад мекунанд
Зани бевамондаи корманди зиндони Ваҳдат кумак мехоҳад
Фестивали наврасон “Мо насли хушбахти замон” дар Душанбе
Қулай ва дастрас: замимаи мобилии Юнистрим ба забони тоҷикӣ ҳам таҳия шуд
Муноқишаи бародарон дар Мастчоҳ бо куштор анҷомид
Ҳавопаймои ба Хуҷанд раҳсипори “ЮТэйр” се соат дар фазои Сургут чарх зад
Роҳбари нави Ташкилоти Оғохон оид ба рушд дар Тоҷикистон ба иҷрои вазифааш шурӯъ кард
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Каландар8
Хорошая инициатива для поддержания умственного развития современной молодежи.