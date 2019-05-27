Душанбинский «Истиклол» одержал волевую победу над «Худжандом» (2:1) в центральном матче восьмого тура чемпионата Таджикистана и упрочил свое лидерство в турнирной таблице, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Победу «Истиклолу» принесли точные удары Шериддина Бобоева и Зоира Джурабоева. Единственный мяч в составе «Худжанда» провел нападающий сборной Кыргызстана Турсунали Рустамов.

фото с сайта fft.tj 1 /6

В другом поединке тура турсунзадевский «Регар-ТадАЗ» на своем поле сыграл вничью со столичным ЦСКА «Памир» – 1:1.

На гол армейца Шодибека Гаффорова регарцы ответили точным ударом Хасана Рустамова.

По итогам восьми сыгранных туров турнирную таблицу уверенно возглавляет «Истиклол», который набрал 22 очка. На второй строчке чемпионата расположился «Куктош», в активе которого14 очков. Замыкает тройку лидеров «Регар-ТадАЗ» (12 очков).

«Худжанд» после поражения от «Истиклола» опустился на пятую строчку в таблице.

Главные тренеры "Худжанда" Виталий Левченко и "Истиклола" Хаким Фузайлов (справа) фото с сайта fft.tj

В связи с товарищескими матчами национальной сборной Таджикистана против сборных Афганистана (7 июня, Душанбе) и Китая (11 июня, Гуанчжоу) в национальном чемпионате наступает трехнедельный перерыв. Вновь игры высшей лиги возобновятся 15-16 июня, когда будут сыграны матчи девятого тура, отмечает ФФТ.

Чемпионат Таджикистана. Высшая лига. 8-й тур

«Истиклол» – «Худжанд» – 2:1

Голы: Турсунали Рустамов, 19 (0:1). Шериддин Бобоев, 45 (1:1). Зоир Джурабоев, 68 (2:1).

«Истиклол» (Душанбе): Никола Стошич, Джалил Кимсанов, Алексей Ларин, Искандар Джалилов, Ахтам Назаров, Эхсони Панджшанбе, Алишер Джалилов, Фатхулло Фатхуллоев, Мухаммаджон Рахимов (Зоир Джурабоев, 67), Шериддин Бобоев (Шахром Самиев, 71), Комрон Турсунов (Амирбек Джурабоев, 32).

«Худжанд» (Худжанд): Давид Купатадзе, Давронджон Эргашев, Ойбек Абдугаффоров, Асилджон Бегимкулов (Сохибджон Хакимов, 78), Фирдавс Чакалов (Торнике Джимшилеишвили, 64), Дилшоджон Каримов, Комрон Мирзонажод, Бахтиёр Чориев, Дилшод Бозоров (Дилшод Восиев, 73), Турсунали Рустамов, Джахонгир Эргашев.

Предупреждения: Мухаммджон Рахимов, Алишер Джалилов («Истиклол»), Комрон Мирзонажод, Дилшоджон Каримов («Худжанд»).

Лучший игрок матча: Эхсони Панджшанбе («Истиклол»).

Главный судья: Сайвали Турдиев (Вахш).

Инспектор судей: Рахмон Муртазоев (Душанбе).

Комиссар матча: Субхон Ходжамов (Душанбе).

26 мая. Душанбе. Центральный республиканский стадион. 400 зрителей.

«Регар-ТадАЗ» – ЦСКА «Памир» – 1:1

Голы: Шодибек Гаффоров, 12 (0:1). Хасан Рустамов, 38 (1:1).

«Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде): Рустам Ризоев (Фатхулло Бобоев, 57), Алишер Шарипов, Алишер Холмуродов, Акбар Бобомуродов, Хикматулло Расулов (Саидамири Саидахмад, 69), Сафарали Каримов, Расул Пайзов, Нозим Бободжонов, Шерзод Махамадиев, Хасан Рустамов, Акбари Шелдори Араш (Фируз Рахматов, 63).

ЦСКА «Памир» (Душанбе): Егор Хохлов, Бахтиёр Азимов, Идибек Хабибуллоев, Доробджон Эргашев, Комрони Мирзохон, Далер Ёдгоров (Шервони Мабатшоев, 76), Шамсиддин Косимов, Абдулмумин Забиров, Вахдат Ханонов, Шодибек Гаффоров (Алиджон Кароматуллозода, 90+3), Эйя Эдвард (Сухроб Джалилов, 80).

Предупреждения: Сафарали Каримов, Алишер Шарипов, Хасан Рустамов («Регар-ТадАЗ»), Шамсиддин Косимов, Абдулмумин Забиров, Сухроб Джалилов (ЦСКА «Памир»).

Лучший игрок матча: Шодибек Гаффоров (ЦСКА «Памир»).

Главный судья: Гулмуроди Саъдулло (Душанбе).

Инспектор судей: Насриддин Азизов (Кабадиян).

Комиссар матча: Анваршо Мирзоев (Душанбе).

26 мая. Турсунзаде. Стадион «ТАЛКО-Арена». 3000 зрителей.

«Куктош» – «Истаравшан» – 3:1

Голы: Отабек Каримов, 9 (0:1). Ахтам Холбоев, 18 (1:1). Мисиам Иносент, 38 (2:1). Мухиддин Одилов, 71 (3:1).

«Куктош» (Рудаки): Бехруз Хайриев, Ахтам Холбоев, Холмурод Назаров, Принц Артур, Султоншо Мирзоев, Мисиам Иносент, Бунёд Шодиев (Саидмухтор Азимов, 86), Мухсин Абдугаффоров (Фаррух Абдурахмонов, 90), Мухиддин Одилов, Амирджон Сафаров, Мехроджиддин Музаффаров (Мунир Давлатбеков, 46).

«Истаравшан» (Истаравшан): Курбонали Бобоев, Фируз Караев, Бахтиёр Абдурахмонов, Фаридун Дехконов (Абдукахор Кодиров, 59), Азизджон Шамсиев, Отабек Каримов, Диловар Бойкузиев (Мухаммадали Азизбоев, 73), Абдурахмон Курбонов, Кахрамон Хамидов, Илхом Баротов, Бахтовар Зокиров (Насим Расулов, 66).

Предупреждения: Бехруз Хайриев («Куктош»), Фируз Караев, Отабек Каримов, Мухаммадали Азизбоев («Истаравшан»).

Лучший игрок матча: Принц Артур («Куктош»).

Главный судья: Халим Ширзад (Афганистан).

Инспектор судей: Абдурахим Бобоев (Турсунзаде).

Комиссар матча: Фаррух Хусейнзода (Бохтар).

25 мая. Рудаки. Стадион «Нефтяник». 7000 зрителей.

«Панджшер» – «Хатлон» – 1:3

Голы: Парвиз Ахунов, 34 (0:1). Парвиз Ахунов, 48 (0:2). Алишер Баротов, 59 – в свои ворота (1:2). Нуриддин Хамрокулов, 85 (1:3).

«Панджшер» (Джалолиддин Балхи): Куайе Годсон, Абдулатиф Тоджиахмедов, Махмадраджаб Джобиров, Джурабек Юсупов, Марифджон Марифбоев, Саиджон Шарипов, Шахбози Шарифи (Хуршед Абдуллоев, 51), Хасан Холов, Хайриддин Турахонов, Шавкат Худойназаров, Махмуд Гаюров (Собирджон Холматов, 84).

«Хатлон» (Бохтар): Шахром Исмоилов, Мухаммад Насков (Комрон Исмоилов, 89), Хусейн Нурматов, Эрадж Раджабов, Алишер Баротов, Алишер Салимов, Умарджон Шарипов, Кароматулло Саидов, Махмадали Садыков, Парвиз Ахунов, Нуриддин Хамрокулов (Сунатулло Исмоилов, 90+2).

Предупреждения: Махмадраджаб Джобиров, Абдулатиф Тоджиахмедов, Марифджон Марифбоев («Панджшер»), Парвиз Ахунов, Мухаммад Насков, Сунатулло Исмоилов («Хатлон»).

Удаление: Джурабек Юсупов («Панджшер»), 87 – за лишение соперника явной возможности забить гол.

Лучший игрок матча: Парвиз Ахунов («Хатлон»).

Главный судья: Хуршед Дадобоев (Худжанд).

Инспектор судей: Дилшод Ализода (Душанбе).

Комиссар матча: Комрон Шодиев (Душанбе).

25 мая. Джалолиддин Балхи. Стадион имени Уктама Маматова. 4000 зрителей.