Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram фото с зятьями президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
В своем посте, опубликованном 26 мая, известный спортсмен поблагодарил хозяев за гостеприимный и радушный прием.
«Спасибо Вам Братья @oybek.b.tursunov @otabek_muhammadalievich за такое гостеприимство. А так в Ташкенте прохладно, но горячий Самаркандский плов на ифтаре согревает», – написал Нурмагомедов.
Уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе. Нурмагомедов ни разу не проиграл за свою профессиональную бойцовкую карьеру.
У Хабиба Нурмагомедова много поклонников и в Узбекистане, многие его подписчики сопроводили свои посты под его фотографией с зятьями президента Мирзияева радостными «смайликами».
Зять президента Узбекистана Отабек Умаров раскрыл некоторые подробности визита Хабиба Нурмагомедова в Ташкент, сообщает Podrobno.uz.
"Наш родной Узбекистан в качестве гостя посетил знаменитый российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов. Мы провели с ним тренировку в зале вместе с соотечественниками. У них была возможность побеседовать с этим удивительным человеком, который, несмотря на свою популярность, оказался необычайно скромным и открытым для общения", – написал Умаров в своем Instagram.
По его словам, в том, что Хабиб достиг таких спортивных высот, огромная роль принадлежит его отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который дал сыну прекрасную начальную подготовку и внушил веру в себя.
"Хабиб является поистине достойным сыном своего народа, преданным его традициям, и представляет собой прекрасный пример для молодежи Узбекистана, да и всего мира, достойный подражания", – подчеркнул он.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Омодагии беш аз 170 иштирокчии лоиҳаи муштараки Tcell Parking ба омӯзиш!
Нуҳ моҳ мешавад Икром Ҳамидови 9-сола бедарак аст
Корхонаи «Пиллаи тоҷик» ба ширкати хусусӣ фурӯхта шуд
Бонкҳои Тоҷикистон даст кашиданро аз хизматгузорӣ бо шиносномаҳои коғазӣ рад мекунанд
Зани бевамондаи корманди зиндони Ваҳдат кумак мехоҳад
Фестивали наврасон “Мо насли хушбахти замон” дар Душанбе
Қулай ва дастрас: замимаи мобилии Юнистрим ба забони тоҷикӣ ҳам таҳия шуд
Муноқишаи бародарон дар Мастчоҳ бо куштор анҷомид
Ҳавопаймои ба Хуҷанд раҳсипори “ЮТэйр” се соат дар фазои Сургут чарх зад
Роҳбари нави Ташкилоти Оғохон оид ба рушд дар Тоҷикистон ба иҷрои вазифааш шурӯъ кард
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста