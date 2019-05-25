Гражданин Таджикистана Расоиддин Тешаев был убит 14 марта 2019 года в ходе приграничного конфликта на границе Таджикистана и Кыргызстана. Иномиддин Тешаев, отец убитого, написал заявление в Генеральную прокуратуру Кыргызстана с просьбой найти убийцу его сына.

Как сообщили «АП» родные Тешаева, заявление было отправлено в генпрокуратуру Кыргызстана 14 мая по почте. В заявлении, которое написано на имя генерального прокурора КР Откурбека Джамшитова, говорится, что прошло два месяца с момента убийства Расоидина, но убийцу так и не нашли.

«Прошло 2 месяца с момента убийства, каждый день мои внуки меня спрашивают: «Где мой отец? Когда вернётся?», на который я не в силах ответить. Мне самому покоя не даёт вопрос, кто убил моего сына с применением огнестрельного оружия?», - говорится в заявлении, которое попало в распоряжение "АП".

Иномиддин Тешаев просит генерального прокурора Кыргызстана рассмотреть его заявление в соответствии с со вторым пунктом первой статьи «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», подписанной в 1993 году членами стран СНГ, которая даёт ему право на обращение.

37-летний Расоиддин Тешаев был убит 14 марта 2019 года в ходе территориального конфликта между жителями джамоата Ворух Таджикистана и села Ак-сай Кыргызстана.

«В результате этой трагедии 28-летняя его супруга, трое его детей от 3 до 11 лет, а также я (мне 84 года) и его 78-летняя мать остались без кормильца. Тяжело терпеть такую трагедию нашей семье», - пишет отец в заявлении на имя генпрокурора соседней страны.

В заявлении отмечается, что 18 марта вице-премьеры двух стран подписали протокол, согласно которому органы прокуратуры двух стран обязались расследовать инцидент на границе, найти и наказать виновных, но до сегодняшнего дня нет результатов.

Иномиддин Тешаев отмечает, что его сын имел двойное гражданство - гражданство Российской Федерации и в случае, неустановления лиц совершивших убийство его сына, вынужден обратиться в Генпрокуратуру РФ, президенту РФ, ООН и к другим международным организациям по защите прав и свобод человека.

«Думаю, что найти преступника среди небольшого населения села Ак-сай не сложно. Не исключено что, местные жители знают лицо, совершившее преступление. Это зависит и от профессионализма работников правоохранительных органов. Прощу Вас содействовать в установлении лиц, совершивших убийство моего сына, и в доведении дела до стадии рассмотрения в суде», - заключает отец погибшего.

Как сообщили "АП" родственники Тешаева, заявление также было отправлено на электронную почту генпрокуратуры Кыргызстана и адресат подтвердил получение. «Ваше интернет обращение принято к рассмотрению Управлением оперативно-розыскной деятельностью и следствием Генеральной прокуратуры

Кыргызской Республики», - ответили на отправленное заявление Тешаева.

Конфликты из-за земли, воды, дороги часто возникают на границе Согда и Баткена - областей Таджикистана и Кыргызстана. Очередной конфликт на границе произошёл в середине марта. 13-14 марта в ходе конфликта на границе погибли двое граждан Таджикистана, еще более 20 были ранены. Погранведомство Таджикистана заявило, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка. По версии Госпогранслужбы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.

После пятидневных переговоров делегаций двух стран с участием вице-премьеров точка в споре была поставлена. Тогда в рамках подписанного по результатам переговоров протокола стороны решили активизировать работу по демаркации и делимитизации границы на основе межправительственного соглашения, подписанного между Таджикистаном и Кыргызстаном в 2014 году.

Согласно соглашению от 2014 года, строительство объездной дороги Аксай – Тамдык продолжится, но она будет использоваться исключительно для перегона скота. А между Ворухом и Ходжа Аъло будет построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд села Ак-Сай.

Кроме того, стороны заявили, что виновники инцидента на таджикско-кыргызской границе 13-14 марта будут привлечены к уголовной ответственности. Однако до сегодняшнего дня о результатах расследования инцидента не сообщают ни таджикская сторона, ни кыргызская.