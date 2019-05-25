В Таджикистане заблокирован почти весь интернет: начиная от крупных поисковых систем до социальных сетей и информационных сайтов. 80% пользователей соцсетей выражают свой протест иногда даже матом. Мы собрали некоторые из них (пунктуация и орфография авторов сохранены).

Парвина Ибодова, которая работает в сфере IT, говорит: "О каком развитии может идти речь после блокировки?"

"Недавно была в командировке, говорили с коллегами по СНГ о том, о сём....и тут мне коллега из Туркменистана (!!!!!) говорит "вы все еще не достали пулю из проводов своих?"((((( пришлось уйти "срочно по делам", - печалится Ибодова, отметив, что все делают госчиновники, "а стыдно нам, особенно за пределами Родины".

По ее словам, блокировка в Таджикистана стала системой и нормой. "При том, что у нас этот вопрос (блокировок) все еще не урегулирован в законодательстве. И регулятору это очень удобно. Масштабы действий уже стали безумными", - говорит Ибодова.

Медербек Яслиев отмечает: "…пули в провода попадают, то в провод от Google, то в Яндекс попадает, так и живем вот, как на войне", - говорит он, вспоминая заявление главы Службы связи, когда он аргументировал отсутствие интернета "попаданием пули в провода".

Иван Занин отмечает:

"Блокировать ресурсы в Таджикистане - все равно что есть куриный бульон вилкой – неудобно, но все забили давно и пользуются анонимайзерами".

Тимур Соловьев сетует, что такие действия не развивают международный бизнес в стране..: «Мои слезы, моя печааааль".

Некий Хуршед пишет: "Весь мир развивается, создавая стартапы и переходя на электронную систему. Получают миллиарды долларов за счет электронной торговли. У нас, к сожалению, из-за неграмотных чиновников отстаем на много лет от других стран".

Сорбон Мусоев считает, что блокировка наступила в свете того, что в интернете много информации и критики в последнее время: "...и вот вам решение коротко и ясно".

Пари Фарходзода отмечает, что ей дела нет до политики, но она занимается обучением через Youtube. Из-за блокировки у нее "встала учеба".

Дильбар Расулова предполагает, что таким способом власти добьются только одного:

"Нормальные люди уедут из страны. Хотя....может, это и есть конечная цель?".

Сюзанна Хачатурова отмечает, что ее тянет материться: "Трафик улетает просто на «раз-два»".

Суруш Мухсинзаде предполагает, что власти блокируют соцсети, чтобы зарабатывать на интернет-трафике. "Вы посмотрите, без VPN-a все норм, а вот когда включаете, он жрет ваши мегабайты, вы платите в 2-3 раза больше…", - пишет он.

Елена Хасанова возмущается, что после блокировки мессенджеров не может общаться с отцом в Таджикистане: "Это нарушение прав человека! Когда ж это кончится то уже?". На совет писать письма отцу, Елена отвечает: "И письма идут по два месяца".

Константин Колесов предлагает возвращаться к истокам - почтовым голубям:

"Заблокировать голубей будет намного сложнее", - шутит он.

Валентина Бутник в качестве варианта предлагает горного орла.

Насибахон Аминова: "Выматывает такое отношение. Работа зависает. И остаётся нецензурить то, что можно было раньше высказывать культурно".

Санавбар Абдуллаева советует всем скачать VPN и не возмущаться. На что Далер Бободжонов отвечает: "Чтобы скачать VPN, нужен VPN, который заблокирован".

Некий Дон Карло отмечает:

"И это в год туризма? Когда турист в Таджикистане захочет по карте Гугл куда-нибудь в городе или за его пределами поехать тогда он будет сильно разочарован".

Читатель на сайте "Азия-Плюс" также жалеет туристов: "Жаль, трудно будет туристам и гостям других стран, так как им будет нужно онлайн переводчик и Гугл мэп и т.д".

Пользователь Зафарджон сообщает:

"Купил симку соседей (Кыргызстан). И дешевле, и быстро и без ограничений. Советую всем у кого есть возможность. И так никакого толка от уплаты налогов. Все равно воруют так, что пусть соседи получают эти деньги".

Напомним, с 21 мая в Таджикистане заблокированы поисковые системы Google и Yandex, все сервисы Google - Google translate, Play Market, Google Webstore, социальные сети Facebook, Instagram, OK, Youtube и некоторые мессенджеры.

Последние полгода остается заблокированным сайт информационного агентства "Азия-Плюс" - news.tj. Власти также заблокировали и другие ресурсы, где позже издание стало размещать свои новости - zen.yandex.ru, telegra.ph.

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