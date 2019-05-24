Врачи столичной больницы утверждает, что получившие ожоги подростки в ближайшее время могут быть выписаны: их состояние уже удовлетворительное.
Двое подростков, находящихся в столичной больнице №3 (Ожоговый центр) после получения ожогов от взрыва газа в районе столичной улицы Ахмади Дониш, идут на поправку.
- Их состояние не вызывает тревогу, ребята чувствуют себя нормально, лечение проходит успешно, - сообщил "АП" заведующий отделом больницы Тохир Зубайдов.
По словам врача, в ближайшее время оба пациента могут быть выписаны.
Отец одного из школьников - Аюба, рассказывает, что узнав о случившемся, многие стали приходить в больницу и оказывать им помощь.
- Врачи больницы, представители Минобразования, директор школы, в котором учатся ребята, родственники – все помогают. Приходила еще одна женщина, она тоже передала деньги для лекарств, но так и не сказала, откуда она и как ее зовут. Спасибо всем!
Взрыв, а точнее, два взрыва с перерывом в 10 минут, произошли в субботу 18 мая в 18.00 по улице А. Дониш (поворот аэропорта).
В результате взрыва ожоги и травмы получили 6 человек. Все они были доставлены в столичный ожоговый центр, четверых уже выписали.
От взрыва в числе других пострадали двое школьников. Они шли в гости к бабушке, когда буквально из-под ног вырвалось пламя.
Школьники получили ожоги 12-15% поверхности тела и попали в больницу.
Кого обвиняют?
По факту взрывов обвиняются четверо сотрудников ООО "Васл саноат" и руководитель фирмы.
Директор ООО получил заказ у гостиницы "Хилтон" на очистку бака из-под сжиженного газа размером в 25 тонн. Он указал своим подчиненным вылить остатки газа в водосточную канализацию. В результате попадания искры в канализацию произошел взрыв.
Прокуратура города Душанбе возбудила в отношении руководителя и сотрудников «Васл саноат» уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса – «Нарушение правил техники безопасности», «Злоупотребление служебным положением» и «Халатность», за которые предусмотрено наказание в виде штрафа и исправительных работ или лишение свободы на срок до пяти лет.
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