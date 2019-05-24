Дело возбуждено в отношении трех мясников рынка «Панджшанбе» - Икрома Хошимова, Мухаммада Орипова и Нурулло Норматова, им светит или штраф или тюрьма.

Уголовное дело возбуждено по статье 209 часть 1 «Производство, хранение или транспортировка с целью сбыта товаров или продукции, выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно незаконная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг, требованиям безопасности» УК РТ.

Наказывается штрафом от двухсот до пятисот показателей для расчетов (показатель – 55 сомони), либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Дело было передано в прокуратуру области, она в воем время направила его для дальнейшего рассмотрения в прокуратуру Аштского района. По данным источника «АП» в областной прокуратуре, в ходе следствия могут быть привлечены и другие лица, причастные к данному факту.

Напомним, трое торговцев мясом с рынка «Панджшанбе» хотели продать около шести тонн мяса умерших коров на рынке «Панджшанбе». Они скупили эти туши в Аште и уже везли их в город, когда были задержаны.

Здесь содержались коровы Фото прокуратуры Согда

По словам источника в прокуратуре области, коровы умерли из-за отравления. Их обрызгивали раствором ДИАЗИНОН- 60 ЕК (инсектицид). Этот раствор используется для лечения и профилактики поражения животных чесоткой, кровососками, вшами, клещами и другими паразитами.