В мечети в афганской столице произошел взрыв, сегодня 24 мая, сообщает Gazeta.ru, со ссылкой на Reuters. По последним данным, в результате взрыва пострадали 16 человек, а также один человек погиб.
Kabulnews в своем Твиттере сообщает, что в результате взрыва скончался известный религиозный деятель Мавлави Райхан.
По данным представителя властей, в момент взрыва в мечети проходила пятничная молитва, здание было полностью заполнено людьми.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани осудил атаку на мечеть в Кабуле. Он также выразил соболезнования семьям и друзьям погибшего имама и пострадавших в результате теракта, сообщает РИА Новости.
Ранее в провинции Баглан накануне Рамадана террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в здание отдела полиции. В результате полицейский участок был разрушен, есть жертвы не только в рядах стражей порядка, но и среди мирного населения, включая женщин и детей.
В ООН призывают все стороны конфликта в Афганистане выполнять свои обязательства в рамках международного права и защищать мирное население в ходе военных действий.
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