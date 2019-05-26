АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 МАЯ

- Чемпионат Таджикистана по футболу. Высшая лига. 8-й тур. «Регар-ТадАЗ» – ЦСКА «Памир». Место встречи – г.Турсунзаде, стадион «ТАЛКО-Арена» Начало матча в 17:30. «Истиклол» – «Худжанд». Место встречи - Душанбе, Центральный республиканский стадион. Начало матча в 18:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 МАЯ

1896 – В Московском саду «Эрмитаж» состоялся первый в городе киносеанс.

1928 – На заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

1929 – В Москве состоялся первый в истории советского радиовещания футбольный репортаж.

2011 – Состоялось первое Общее годовое собрание акционеров строящейся Рогунской ГЭС.

2018 – В Таджикистане появился на свет 9-миллионный житель страны - им стала девочка, которая появилась на свет в столичном роддоме №1.

Девятимиллионный житель Таджикистана Радио Озоди

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 МАЯ

1933 – Родился доктор медицинских наук, профессор Хушкадам Камариддинов.

1959 – Родился Абдуфаттох Шарифзода, пресс–секретарь президента Таджикистана.

1969 – Родилась журналист Мавлюда Рахматова.

1959 – Родился доктор исторических наук, государственный деятель Абдуфаттох Шарифзода - пресс-секретарь президента Таджикистана.

Абдуфаттох Шарифзода архивное фото

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 26 МАЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, ночью и утром дождь, в предгорных районах сильный, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 25-30 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, ночью и утром дождь, в отдельных горных районах сильный, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, ночью дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 22-24 тепла.