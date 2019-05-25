Подводим итоги не самой хорошей недели – плохих новостей за эти дни было, к сожалению, больше.

Бунт в колонии Вахдата, где погибло 32 человека, напугал многих. В первую очередь, потому что это становится уже какой-то практикой. В пенитенциарной системе есть проблемы. Есть проблема безопасности заключенных в самих тюрьмах.

После Худжандского бунта, власть не сделала выводы: не рассадила по разным тюрьмам представителей различных групп и течений, как то предлагали эксперты, позволяя, таким образом, им свободно общаться, и заниматься пропагандой (ждем следующего бунта?..).

Здесь список убитых.

В Таджикистане заблокированы все крупные поисковые системы. Некоторые связывают это с ЧП в Вахдате. А мы думаем, что это недостаток критического мышления у чиновников, лишённых разумной содержательности (Заблокированный Гугл вам в помощь).

Еще одно ЧП. Взрывы на повороте аэропорта. Оказывается с гостиницы «Хилтон» слили сжиженный газ в канаву (да, его можно слить).

К слову, руководство отеля говорить на эту тему отказывается (и это говорит не в их пользу).

Кстати, ровно месяц назад – 24 апреля практически там же был еще один взрыв. В МВД тогда сказали, что коммуникационный колодец взорвался из-за короткого замыкания электрических проводов. Но так как взрывом было разрушено порядка пяти метров пешеходной дороги, у горожан возникли вполне обоснованные сомнения (у нас - тоже).

А между тем от ожогов пострадали дети, они еще находятся в больнице, но уже идут на поправку.

Гениальный ход от Налогового комитета. Помните, они придумали, как бороться с коррупцией? (ну вот хоть бы раз посмотреть на этих реформаторов). Бывший их сотрудник говорит, что если налоговикам разрешат заниматься бизнесом (видимо, мощным), это будет не предпринимательство, а банальный рэкет (и мы ему верим).

О чем мечтает таджикская молодежь? Мы спросили у "Последователей Лидера нации", которые на днях шествием встретили свой праздник.

«Они позорят страну на весь мир» (на этот раз блоггеры). «Таджикфильм» планирует проверять видеоконтент на Youtube (они действительно думают, что это возможно).

Нацбанк говорит, что доллара в стране нет, потому что он уходит на стратегические стройки (это новый спорткомплекс и самая большая мечеть, наверное...) и госдолги.

А между тем таджикские банки зарабатывают на деньгах мигрантов. При этом Нацбанк (вполне себе серьезно) заявляет, что лишние деньги с мигрантов сдирают «для защиты интересов населения» (материться уже можно).

Не все у нас в медицине плохо. С искусственным оплодотворением, например, очень даже хорошо (так говорят). Смотрите в сюжете.

А вы знаете, сколько мостов соединяют Таджикистан с Афганистаном? Мы вот знаем, смотри нашу интерактивную карту (смотри, смотри, мы старались – делали).

У футболистов есть такая примета - не бриться перед игрой. Мы узнали, что еще помогает лучшим игрокам "Истиклола" в победах.

Старый Душанбе в табличках, вывесках, символике и знаках. Собрали старые названия и вывески, которые когда-то украшали столичные здания (надеемся, что их не демонтируют).

Сделали для вас памятку, кто может поехать в хадж, что нужно при себе иметь и каких услуг вы можете требовать от Комитета по религии.

Дехкане говорят о небывалом урожае - по 4 тонны клубники собирают с одного гектара. Смотри вкусное видео прямо с полей.